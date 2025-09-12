HOYSuscripcion LR Focus

Sporting Cristal va al Cusco en busca del liderato: fecha y hora del partido por la fecha 8 del Torneo Clausura

El partido entre rimenses y cusqueños cerrarán esta octava jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. El ganador podría ser el nuevo puntero de la tabla de posiciones.

La Liga 1 está de regreso tras la pausa por la fecha FIFA de eliminatorias sudamericanas. Uno de los partidos que más expectativa generan en esta jornada 8 del Torneo Clausura 2025, es el Cusco FC vs Sporting Cristal, que se jugará en la Ciudad Imperial y podría definir al nuevo líder de la tabla de posiciones.

Actualmente, rimenses y cusqueños son escoltas del líder Universitario (15 puntos), con 14 y 13 unidades, respectivamente. Si alguno de estos clubes gana, subirá al primer lugar en caso de que los cremas pierdan o empaten contra Melgar.

PUEDES VER: Miguel Araujo volvió a entrenar con Cristal y se perfila como titular ante Cusco FC por la fecha 8 del Torneo Clausura

¿Cuándo y a qué hora juega Sporting Cristal contra Cusco FC?

El partido entre Sporting Cristal y Cusco FC se disputará este domingo 14 de septiembre, a partir de las 5.30 p. m. Será el último de toda la octava jornada del Torneo Clausura.

¿Qué canal transmitirá Sporting Cristal contra Cusco FC?

El canal L1 Max, señal oficial que transmite los juegos como local de la mayoría de clubes de la Liga 1 2025, televisará también este cotejo. Puedes sintonizarlo en los principales cableoperadores del país (DirecTV, Claro TV, Best Cable, etc).

PUEDES VER: Cauteruccio recordó gran año con Cristal y cómo estuvo cerca de ser el máximo goleador mundial: 'Igual quedé feliz'

¿Cómo llegan Sporting Cristal y Cusco FC?

En la jornada previa, el equipo de Paulo Autuori desaprovechó una gran oportunidad de ser líder al empatar como local ante UTC. Para la visita al Cusco, el plantel rimense no presentará bajas sino que, al contrario, podría tener de vuelta a Miguel Araujo en defensa tras superar su lesión a la muñeca.

El cuadro dirigido por Miguel Rondelli, por su parte, viene de sumar un punto frente a Juan Pablo II en Chongoyape. La mala noticia para el conjunto imperial son las dos bajas que tendrá por suspensión: Carlos Gamarra y Álex Custodio, quienes fueron expulsados de forma polémica. Facundo Callejo, máximo goleador de la Liga 1, se presenta como la mejor carta ofensiva de los cusqueños.

