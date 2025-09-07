Renato Tapia y Carlos Zambrano vuelven a la titularidad contra Paraguay

Ya eliminado y sin opciones de luchar por puestos de repechaje, la selección peruana recibe este martes a Paraguay en el Estadio Nacional (6:30 p.m.) con el objetivo de despedirse con la frente en alto en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.

En su penúltimo entrenamiento previo al duelo contra los paraguayos, el técnico Óscar Ibáñez utilizó el campo del coloso de la calle José Díaz y ensayó su once que incluirá tres rostros nuevos: Renato Tapia (suspendido ante Uruguay), Carlos Zambrano (decisión técnica) y Joao Grimaldo (de buen segundo tiempo en el Centenario).

El “León” se meterá al once en reemplazo de Luis Abram, mientras que Renzo Garcés será su acompañante en la zaga, pero por el lado izquierdo. Las bandas estarán cubiertas por Luis Advíncula y Marcos López. En el arco no habrá mayor novedad, ya que Pedro Gallese seguirá bajo los ‘tres palos’.

Para la primera línea de volante vuelve Tapia, haciendo relevos con Erick Noriega y Yoshimar Yotún. Luis Ramos continuará siendo la referencia en el ataque junto a Grimaldo (por Kenji Cabrera) y Kevin Quevedo.

Cabe mencionar que ayer, Ibáñez no pudo contar con Andy Polo, quien sigue con algunas dolencias. Otro que también trabajó diferenciado fue Christofer Gonzales.

En tanto Noriega ya fue evaluado por el cuerpo médico de la selección y estará disponible, descartando así un posible desgarro. El “Samurái” se ganó la titularidad de la bicolor luego de sus grandes actuaciones con Alianza Lima y Gremio de Porto Alegre.