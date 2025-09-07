HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Amigos y colegas dan último adiós a Jaime Chincha
Amigos y colegas dan último adiós a Jaime Chincha     Amigos y colegas dan último adiós a Jaime Chincha     Amigos y colegas dan último adiós a Jaime Chincha     
Deportes

Renato Tapia y Carlos Zambrano vuelven a la titularidad contra Paraguay

La otra novedad en el once que alista Óscar Ibáñez es la inclusión de Joao Grimaldo.

Renato Tapia vuelve tras suspensión.
Renato Tapia vuelve tras suspensión. | FPF

Ya eliminado y sin opciones de luchar por puestos de repechaje, la selección peruana recibe este martes a Paraguay en el Estadio Nacional (6:30 p.m.) con el objetivo de despedirse con la frente en alto en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.

En su penúltimo entrenamiento previo al duelo contra los paraguayos, el técnico Óscar Ibáñez utilizó el campo del coloso de la calle José Díaz y ensayó su once que incluirá tres rostros nuevos: Renato Tapia (suspendido ante Uruguay), Carlos Zambrano (decisión técnica) y Joao Grimaldo (de buen segundo tiempo en el Centenario).

El “León” se meterá al once en reemplazo de Luis Abram, mientras que Renzo Garcés será su acompañante en la zaga, pero por el lado izquierdo. Las bandas estarán cubiertas por Luis Advíncula y Marcos López. En el arco no habrá mayor novedad, ya que Pedro Gallese seguirá bajo los ‘tres palos’.

Para la primera línea de volante vuelve Tapia, haciendo relevos con Erick Noriega y Yoshimar Yotún. Luis Ramos continuará siendo la referencia en el ataque junto a Grimaldo (por Kenji Cabrera) y Kevin Quevedo.

Cabe mencionar que ayer, Ibáñez no pudo contar con Andy Polo, quien sigue con algunas dolencias. Otro que también trabajó diferenciado fue Christofer Gonzales.

En tanto Noriega ya fue evaluado por el cuerpo médico de la selección y estará disponible, descartando así un posible desgarro. El “Samurái” se ganó la titularidad de la bicolor luego de sus grandes actuaciones con Alianza Lima y Gremio de Porto Alegre.

Notas relacionadas
FPF analiza la posibilidad de jugar de local en el Cusco para el proceso 2030

FPF analiza la posibilidad de jugar de local en el Cusco para el proceso 2030

LEER MÁS
Erick Noriega alcanzó millonario valor tras primera titularidad con la selección peruana y debutar en Gremio

Erick Noriega alcanzó millonario valor tras primera titularidad con la selección peruana y debutar en Gremio

LEER MÁS
Selección peruana recupera jugador clave para cerrar las Eliminatorias ante Paraguay: titular de Óscar Ibáñez

Selección peruana recupera jugador clave para cerrar las Eliminatorias ante Paraguay: titular de Óscar Ibáñez

LEER MÁS
Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

LEER MÁS
Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

LEER MÁS
Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO del domingo 7 de septiembre 2025: ganadores, todas las carreras de hoy y transmisión de INH

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO del domingo 7 de septiembre 2025: ganadores, todas las carreras de hoy y transmisión de INH

LEER MÁS
Cuánto pagó el 5y6 de la Rinconada hoy, 7 de septiembre: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

Cuánto pagó el 5y6 de la Rinconada hoy, 7 de septiembre: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

LEER MÁS
Reimond Manco y el DT de lujo que le pide a Jean Ferrari para la selección peruana: “¿Bustos y Gorosito? No me terminan de convencer”

Reimond Manco y el DT de lujo que le pide a Jean Ferrari para la selección peruana: “¿Bustos y Gorosito? No me terminan de convencer”

LEER MÁS
¡Italia es campeón del mundo! Ganó 3-2 a Turquía en un partidazo por la final del Mundial de Vóley 2025

¡Italia es campeón del mundo! Ganó 3-2 a Turquía en un partidazo por la final del Mundial de Vóley 2025

LEER MÁS
Cuánto pagó el 5y6 hoy, 31 de agosto, en La Rinconada: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

Cuánto pagó el 5y6 hoy, 31 de agosto, en La Rinconada: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

LEER MÁS
Sport Boys revela que jugador se perderá el resto de la temporada tras falta de Di Benedetto que fue amarilla y apunta: "Desleal entrada"

Sport Boys revela que jugador se perderá el resto de la temporada tras falta de Di Benedetto que fue amarilla y apunta: "Desleal entrada"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones legislativas en Buenos Aires 2025, en vivo: LLA de Milei sufre derrota frente al peronismo, según resultados preliminares

Milei sufre derrota frente al peronismo en elecciones en Buenos Aires, según resultados preliminares

Fallece periodista de La República Jaime Chincha a los 48 años

Deportes

Carlos Alcaraz logró su sexto Grand Slam luego de derrotar a Jannik Sinner

Leao Butrón pidió sanción al Monumental y apuntó contra Universitario por castigo a delegación de Alianza Lima: "Se confirma la..."

Néstor Gorosito responde fuerte por rumores que alejan a Piero Cari de Alianza Lima para ir a Europa: "Terminen con mentiras"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Fallece periodista de La República Jaime Chincha a los 48 años

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

Martín Vizcarra califica a Dina Boluarte como un "adorno del Gobierno" y dice que Juan Santiváñez "es el presidente"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota