Claudio Puelles ante Joaquim Silva por la Noche de UFC: horarios y canales para ver la pelea del luchador peruano

Claudio Puelles regresa al octágono más famoso del mundo para enfrentarse al brasileño Joaquín Silva por la Noche UFC 2025. El luchador peruano estará en las preliminares de la 'picante' cartelera este sábado en San Antonio, Texas. Es importante destacar que tuvo una intensa pelea

El peleador de 29 años derrotó al el francés Ziam durante la visita del UFC a México en 2024. Lamentablemente, las lesiones complicaron su continuidad y quiere demostrar que sigue vigente. Además, reveló detalles de su retorno. "Esperé mucho tiempo para volver después de una difícil lesión. Estaba en campamento toda la temporada y ahora me he mantenido sin lesiones, estoy estrenando una estrategia. Me daría igual la forma de ganar, lo importante es llevarme la victoria, ya sea por KO o sumisión”, enfatizó el 'Niño' Puelles a UFC en Español.

¿A qué hora pelea Claudio Puelles en la Noche UFC ante Joaquín Silva?

Nuestro compatriota tendrá un duro reto contra el experimentado Joaquín Silva de 36 años, este sábado, en las peleas preliminares de la UFC. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios para que no te pierdas este espectacular duelo de MMA.

Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador: 2:00 p. m.

2:00 p. m. Venezuela, Chile y Miami (EE. UU.): 3:00 p. m.

3:00 p. m. Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 4:00 p. m.

4:00 p. m. México (CDMX): 1:00 p. m.

1:00 p. m. España: 9:00 p.m.

¿Dónde ver la pelea del peruano Claudio Puelles en la Noche UFC?

El imperdible evento de Noche UFC se podrá seguir en Perú y Latinoamérica a través de ESPN y UFC Fight Pass. En Argentina y México, la transmisión estará a cargo de FOX Sports, mientras que en Estados Unidos, ESPN+ se encargará de llevar la pelea a los hogares. En España, la señal será proporcionada por MAX.

Cartelera completa de la Noche UFC 2025