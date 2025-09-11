HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado
Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado     Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado     Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado     
Deportes

Claudio Puelles ante Joaquim Silva por la Noche de UFC: horarios y canales para ver la pelea del luchador peruano

El luchador de 29 años busca demostrar su vigencia después de su triunfo sobre el francés Ziam en 2024. El 'Niño' se siente listo y asegura tener una nueva estrategia para obtener la victoria en UFC.

Claudio Puelles regresa al octágono de la UFC este sábado. Foto: ESPN
Claudio Puelles regresa al octágono de la UFC este sábado. Foto: ESPN

Claudio Puelles regresa al octágono más famoso del mundo para enfrentarse al brasileño Joaquín Silva por la Noche UFC 2025. El luchador peruano estará en las preliminares de la 'picante' cartelera  este sábado en San Antonio, Texas. Es importante destacar que tuvo una intensa pelea

El peleador de 29 años derrotó al el francés Ziam durante la visita del UFC a México en 2024. Lamentablemente, las lesiones complicaron su continuidad y quiere demostrar que sigue vigente. Además, reveló detalles de su retorno. "Esperé mucho tiempo para volver después de una difícil lesión. Estaba en campamento toda la temporada y ahora me he mantenido sin lesiones, estoy estrenando una estrategia. Me daría igual la forma de ganar, lo importante es llevarme la victoria, ya sea por KO o sumisión”, enfatizó el 'Niño' Puelles a UFC en Español.

PUEDES VER: Diego Rebagliati 'destrozó' a la selección peruana tras fracaso en las Eliminatorias: "Disputa el 'Mundial de Desayunos'"

lr.pe

¿A qué hora pelea Claudio Puelles en la Noche UFC ante Joaquín Silva?

Nuestro compatriota tendrá un duro reto contra el experimentado Joaquín Silva de 36 años, este sábado, en las peleas preliminares de la UFC. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios para que no te pierdas este espectacular duelo de MMA.

  • Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador: 2:00 p. m.
  • Venezuela, Chile y Miami (EE. UU.): 3:00 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 4:00 p. m.
  • México (CDMX): 1:00 p. m.
  • España: 9:00 p.m.

PUEDES VER: Julio César Uribe lanza dardo a Álex Valera: "En nuestro época hasta la vida queríamos dar por la selección peruana"

lr.pe

¿Dónde ver la pelea del peruano Claudio Puelles en la Noche UFC?

El imperdible evento de Noche UFC se podrá seguir en Perú y Latinoamérica a través de ESPN y UFC Fight Pass. En Argentina y México, la transmisión estará a cargo de FOX Sports, mientras que en Estados Unidos, ESPN+ se encargará de llevar la pelea a los hogares. En España, la señal será proporcionada por MAX.

Cartelera completa de la Noche UFC 2025

  • Diego Lopes  (BRA) vs.  Jean Silva (BRA)/ Peso pluma
  • Rob Font  (USA) vs.  David Martinez (MEX) / Peso gallo
  • Jared Gordon (USA) vs.  Rafa García (MEX) / Peso ligero
  • Kevin Gastelum (MEX) vs.  D. Stoltzfus (USA) / Peso mediano
  • Alex Hernández (USA)  vs.  Diego Ferreira (BRA) / Peso ligero
  • Santiago Luna (MEX) vs.  Quang Le (CHINA) / Peso gallo
  • José Medina (BOL) vs.  D. Todorović (MON) / Peso mediano
  • Claudio Puelles (PER) vs.  Joaquim Silva (BRA) / Peso ligero
  • Tatiana Suarez (MEX)  vs.  Amanda Lemos (BRA) / Peso paja
  • Jesús Aguilar (MEX)  vs.  Luis Gurule (USA) /Peso pluma
  • Zach Reese  (USA)  vs.  S. Dumas (USA) / Peso mediano
  • A. Costa  (BRA) vs.  Alden Coria (USA) / Peso mosca
  • Alice Pereira (BRA)  vs.  M. Rendon (MEX) / Peso gallo
  • R. Sezinando (BRA)  vs.  D. Donchenko (UCR) / Peso wélter
Notas relacionadas
Kevin Borjas no pudo en UFC Shanghái: peruano perdió ante Su Mudaerji por el combate de peso mosca

Kevin Borjas no pudo en UFC Shanghái: peruano perdió ante Su Mudaerji por el combate de peso mosca

LEER MÁS
Chimaev derrotó a Du Plessis por la UFC 319: El 'Lobo' se consagró campeón mundial en el peso medio

Chimaev derrotó a Du Plessis por la UFC 319: El 'Lobo' se consagró campeón mundial en el peso medio

LEER MÁS
Luchador de MMA hizo su debut en UFC, pero terminó viviendo una pesadilla: recibió uno de los nocauts más impresionantes y fue hospitalizado

Luchador de MMA hizo su debut en UFC, pero terminó viviendo una pesadilla: recibió uno de los nocauts más impresionantes y fue hospitalizado

LEER MÁS
Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juan Reynoso lanza fuertes 'dardos' tras fracaso de la selección peruana en Eliminatorias: "Yo solo jugué 6 partidos"

Juan Reynoso lanza fuertes 'dardos' tras fracaso de la selección peruana en Eliminatorias: "Yo solo jugué 6 partidos"

LEER MÁS
Julio César Uribe lanza dardo a Álex Valera: "En nuestro época hasta la vida queríamos dar por la selección peruana"

Julio César Uribe lanza dardo a Álex Valera: "En nuestro época hasta la vida queríamos dar por la selección peruana"

LEER MÁS
Pedro García arremete contra la FPF tras salida de Óscar Ibáñez y cuestionó que coloquen a DT interino en la selección peruana: “Es improvisación”

Pedro García arremete contra la FPF tras salida de Óscar Ibáñez y cuestionó que coloquen a DT interino en la selección peruana: “Es improvisación”

LEER MÁS
El temible once que prepara Néstor Gorosito en Alianza Lima para el regreso al Torneo Clausura frente a Deportivo Garcilaso

El temible once que prepara Néstor Gorosito en Alianza Lima para el regreso al Torneo Clausura frente a Deportivo Garcilaso

LEER MÁS
Carlos Galván revela la cruel manera con la que habrían despedido a Óscar Ibáñez de la selección peruana: "Lo echaron por WhatsApp"

Carlos Galván revela la cruel manera con la que habrían despedido a Óscar Ibáñez de la selección peruana: "Lo echaron por WhatsApp"

LEER MÁS
'Chiquito' Flores no se guardó nada y despotricó fuerte contra Sergio Peña: "¿Quién le engaño que es jugador?"

'Chiquito' Flores no se guardó nada y despotricó fuerte contra Sergio Peña: "¿Quién le engaño que es jugador?"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Javier Milei veta ley de emergencia en la salud pediátrica y profundiza el ajuste fiscal en Argentina

Capturan a dos sujetos con moto robada tras persecución policial en Puno

Muere a los 37 años Yu Menglong, famoso actor chino del drama 'Eternal love', tras caer de un edificio

Deportes

Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

Miguel Araujo volvió a entrenar con Sporting Cristal y se perfila como titular ante Cusco FC por la fecha 8 del Torneo Clausura

Erick Osores confronta en vivo a Toño Vargas por Oliver Sonne: "El Mundialito de El Porvenir vale lo mismo que la Premier League para ti"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Sala de Derecho Constitucional valida títulos virreinales falsos

Martín Vizcarra sobre posible encarcelación de Dina Boluarte: "Va a estar cómoda"

Phillip Butters con Curwen en La República: "El seguro del congresista y el del conserje debe ser de EsSalud"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota