FPF puso fin a la etapa de Óscar Ibáñez en la selección peruana pese a deseos de DT por seguir: "Agradecemos al profesor"

A través de un extenso comunicado, la FPF anunció la salida de Óscar Ibáñez, quien tras el partido con Paraguay aseguró que continuaba por pedido de Agustín Lozano.

Óscar Ibáñez fue DT de la selección peruana por poco más de siete meses. Foto: FPF
Óscar Ibáñez no va más como técnico de la selección peruana. Este miércoles 10 de septiembre, la FPF hizo oficial la salida del estratega luego de haber culminado su contrato. El máximo ente del balompié nacional agradeció "la responsabilidad y el compromiso" de Ibáñez junto a su comando técnico en estos siete meses que estuvo en el banquillo de la Bicolor. El anuncio se da un día después de la derrota ante Paraguay por el cierre de las Eliminatorias 2026.

En el escrito, la Federación anunció que la selección nacional entrará en una "nueva era con optimismo y visión de futuro". La decisión de la FPF dista de lo mencionado en conferencia de prensa por el exportero, quien había confirmado que se quedaba a dirigir los amistosos que disputará la Blanquirroja en los siguientes meses tras conversar con Agustín Lozano.

PUEDES VER: Franco Navarro y su singular reacción ante rumores que vinculan a Néstor Gorosito con la selección peruana: 'No me generes histeria'

FPF anunció la salida de Óscar Ibáñez de la selección peruana

La Federación informó que la salida de Ibáñez se da en el marco de un "Plan de Reestructuración Institucional" orientado a "fortalecer sus capacidades técnicas, deportivas y administrativas, con una proyección integral y sostenible hacia el 2030". Asimismo, precisó que este paso representa un cambio necesario para "consolidar un fútbol más competitivo, moderno y preparador" de cara al futuro.

De esta forma, Óscar Ibáñez deja un registro de 6 partidos dirigidos, todos por las Eliminatorias Sudamericanas. El exfutbolista llegó en febrero de este año en reemplazo de Jorge Fossati.

Comunicado de la FPF sobre la salida de Óscar Ibáñez. Foto: Federación Peruana de Fútbol

Comunicado de la FPF sobre la salida de Óscar Ibáñez. Foto: Federación Peruana de Fútbol

PUEDES VER: Erick Osores confronta en vivo a Toño Vargas por Oliver Sonne: 'El Mundialito de El Porvenir vale lo mismo que la Premier League para ti'

