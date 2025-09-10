HOYSuscripcion LR Focus

Joao Grimaldo se pronuncia sobre futuro de Perú tras dura derrota con Paraguay por las Eliminatorias: "Somos la siguiente camada"

El extremo de la selección peruana, considerado como una de las figuras ante Paraguay, opinó sobre lo que fue este cierre de Eliminatorias 2026.

Joao Grimaldo fue titular ante Paraguay en el Nacional. Foto: AFP
Joao Grimaldo fue titular ante Paraguay en el Nacional. Foto: AFP

La selección peruana cerró su participación en las Eliminatorias 2026 con una derrota en calidad de local ante Paraguay por la jornada 18, marcando así su campaña más adversa en este tipo de torneos. Con este resultado, la Bicolor rompió su racha invicta como local frente a la Albirroja en un proceso clasificatorio y se despidió del certamen con solo 12 puntos. Uno de los jugadores más destacados en el combinado nacional fue Joao Grimaldo, jugador de Riga FC.

El extremo izquierdo de Riga FC partió este miércoles 10 a Letonia y en el aeropuerto fue abordado por la prensa nacional. El exjugador de Sporting Cristal manifestó que se va en parte contento por su actuación, pero también apenado por no poder conseguir el triunfo en esta última fecha.

PUEDES VER: FPF puso fin a la etapa de Óscar Ibáñez en la selección peruana pese a deseos de DT por seguir: 'Agradecemos al profesor'

Joao Grimaldo opinó tras la caída de Perú ante Paraguay

"Un poco triste porque no pudimos hacer un poco más, en lo personal contento, toca seguir esforzándome y esperar lo que venga. Me voy contento, pero también con la espina de poder haber dado un poco más", sostuvo.

El futbolista de 22 años destacó el respaldo que los jóvenes han venido recibiendo por parte de los veteranos y precisó que ellos, como la nueva "camada", deberán asumir con responsabilidad las riendas de la Bicolor.

"Estamos con varios experimentados que nos dan el apoyo, somos la siguiente camada y tenemos que dar todo de nosotros para clasificar más adelante. (...) Paolo Guerrero es un 9 de gran referencia, ahora Luis tiene que dar todo de sí", acotó.

PUEDES VER: Marcelo Martins amaga con volver a la selección boliviana, pero DT deja lapidaria frase: 'Para mí es un exjugador'

Perú y una campaña para el olvido en las Eliminatorias 2026

El equipo nacional, que hasta ese entonces era dirigido por Óscar Ibáñez, terminó en la penúltima posición de la tabla (9) con 12 de 54 puntos posibles. La Bicolor registró 10 derrotas, 6 empates y 2 victorias. El proceso tuvo tres técnicos: Juan Reynoso, Jorge Fossati e Ibáñez.

