Alianza Lima se alista para la reanudación del Torneo Clausura y la Copa Sudamericana 2025. El equipo aliancista no tiene margen de error ante Universidad de Chile, ya que se juega una etapa decisiva por los cuartos de final del segundo torneo continental más importante. El cuadro de La Victoria parte ligeramente como favorito ante el conjunto chileno. Además, la visita presenta una sensible baja por lesión en su once titular.

Las ganas de revancha ante 'U' de Chile, tras el polémico partido de Copa Libertadores y la lesión de un experimentado delantero, inclina la balanza para el subcampeón de la Liga 1. El cuadro dirigido por Néstor Gorosito buscará aprovechar la notable ausencia en la cancha.

¿Quién es la sensible baja de 'U' de Chile para enfrentar a Alianza Lima por Copa Sudamericana?

El delantero argentino Lucas Di Yorio, un jugador clave en su club, enfrenta una grave lesión que lo dejará fuera de la eliminatoria contra Alianza Lima. Radio Cooperativa informa que el atacante sufre una lesión en los meniscos de una de sus rodillas, lo que lo mantendrá alejado de las canchas en el corto plazo. Asimismo, se ha confirmado que el centrodelantero se someterá a una intervención quirúrgica, lo que lo convierte en una baja definitiva para el equipo dirigido por el DT Gustavo Álvarez.

El delantero de 28 años de la Universidad de Chile ha anotado 8 goles en la actual temporada de la liga chilena. Su trayectoria incluye pasos por varios clubes destacados en América Latina, como Aldosivi, León, Pachuca y Athletico Paranaense.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana?

El primer partido de cuartos de final de la Conmebol Sudamericana se jugará el jueves 18 de septiembre desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora chilena) en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute). La revancha será una semana más tarde, jueves 25 de setiembre, en el mismo horario.

Canal de TV para ver el Alianza Lima contra U. de Chile

El prime partido entre Alianza Lima y la U de Chile contará con la transmisión de la cadena internacional ESPN para todos los países de Sudamérica. Por su parte, el segundo duelo se podrá sintonizar a través de la señal de DSports en todo el continente.