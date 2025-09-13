HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'
Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'      Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'      Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'      
EN VIVO | Perú vs Portugal por Copa Davis
EN VIVO | Perú vs Portugal por Copa Davis     EN VIVO | Perú vs Portugal por Copa Davis     EN VIVO | Perú vs Portugal por Copa Davis     
Deportes

Alianza Lima recibe buena noticia previo a la Copa Sudamericana: 'U' de Chile pierde a una de sus figuras por lesión

Delantero de la Universidad de Chile, sufre una grave lesión de meniscos y no podrá jugar contra Alianza Lima. Se someterá a cirugía, siendo una baja importante para su equipo en Copa Sudamericana.

Anuncian baja sensible en 'U' de Chile ante Alianza Lima por la Sudamericana. Foto: Lr/ESPN
Anuncian baja sensible en 'U' de Chile ante Alianza Lima por la Sudamericana. Foto: Lr/ESPN

Alianza Lima se alista para la reanudación del Torneo Clausura y la Copa Sudamericana 2025. El equipo aliancista no tiene margen de error ante Universidad de Chile, ya que se juega una etapa decisiva por los cuartos de final del segundo torneo continental más importante. El cuadro de La Victoria parte ligeramente como favorito ante el conjunto chileno. Además, la visita presenta una sensible baja por lesión en su once titular.

Las ganas de revancha ante 'U' de Chile, tras el polémico partido de Copa Libertadores y la lesión de un experimentado delantero, inclina la balanza para el subcampeón de la Liga 1. El cuadro dirigido por Néstor Gorosito buscará aprovechar la notable ausencia en la cancha.

PUEDES VER: HOY, Perú vs Portugal por Copa Davis 2025 EN VIVO: punto a punto del partido en el Lawn Tennis

lr.pe

¿Quién es la sensible baja de 'U' de Chile para enfrentar a Alianza Lima por Copa Sudamericana?

El delantero argentino Lucas Di Yorio, un jugador clave en su club, enfrenta una grave lesión que lo dejará fuera de la eliminatoria contra Alianza Lima. Radio Cooperativa informa que el atacante sufre una lesión en los meniscos de una de sus rodillas, lo que lo mantendrá alejado de las canchas en el corto plazo. Asimismo, se ha confirmado que el centrodelantero se someterá a una intervención quirúrgica, lo que lo convierte en una baja definitiva para el equipo dirigido por el DT Gustavo Álvarez.

El delantero de 28 años de la Universidad de Chile ha anotado 8 goles en la actual temporada de la liga chilena. Su trayectoria incluye pasos por varios clubes destacados en América Latina, como Aldosivi, León, Pachuca y Athletico Paranaense.

PUEDES VER: Álex Valera se defiende de acusaciones tras su desconvocatoria de la selección peruana: "Nunca me haré el lesionado"

lr.pe

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana?

El primer partido de cuartos de final de la Conmebol Sudamericana se jugará el jueves 18 de septiembre desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora chilena) en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute). La revancha será una semana más tarde, jueves 25 de setiembre, en el mismo horario.

PUEDES VER: Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO vía L1 MAX: previa del partido por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025

lr.pe

Canal de TV para ver el Alianza Lima contra U. de Chile

El prime partido entre Alianza Lima y la U de Chile contará con la transmisión de la cadena internacional ESPN para todos los países de Sudamérica. Por su parte, el segundo duelo se podrá sintonizar a través de la señal de DSports en todo el continente.

Notas relacionadas
Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO vía L1 MAX: previa del partido por la fecha 8 del Torneo Clausura

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO vía L1 MAX: previa del partido por la fecha 8 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Álex Valera arremete contra Hernán Barcos por polémicas declaraciones ante la prensa tras el clásico: "La experiencia no le sirvió"

Álex Valera arremete contra Hernán Barcos por polémicas declaraciones ante la prensa tras el clásico: "La experiencia no le sirvió"

LEER MÁS
"'Chemo' del Solar es hincha de Alianza Lima": Phillip Butters hace inesperada revelación "familiar" sobre ídolo de Universitario

"'Chemo' del Solar es hincha de Alianza Lima": Phillip Butters hace inesperada revelación "familiar" sobre ídolo de Universitario

LEER MÁS
Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

LEER MÁS
EN DIRECTO por Copa Davis 2025 partido Perú vs Portugal

EN DIRECTO por Copa Davis 2025 partido Perú vs Portugal

LEER MÁS
Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
HOY, Perú vs Portugal por Copa Davis 2025 EN VIVO: punto a punto del partido en el Lawn Tennis

HOY, Perú vs Portugal por Copa Davis 2025 EN VIVO: punto a punto del partido en el Lawn Tennis

LEER MÁS
Resultados 5y6 de Valencia HOY, sábado 13 de septiembre por Hinava: ganadores, órdenes de llegada y dónde ver el Clásico Propietarios Valencianos

Resultados 5y6 de Valencia HOY, sábado 13 de septiembre por Hinava: ganadores, órdenes de llegada y dónde ver el Clásico Propietarios Valencianos

LEER MÁS
Selección peruana habría descartado a 2 candidatos para ser el nuevo DT: "Hay otras posibilidades"

Selección peruana habría descartado a 2 candidatos para ser el nuevo DT: "Hay otras posibilidades"

LEER MÁS
'Chiquito' Flores respondió fuerte a Mr. Peet tras ser llamado "fantasma" por caso Sergio Peña: "Habla con la herida"

'Chiquito' Flores respondió fuerte a Mr. Peet tras ser llamado "fantasma" por caso Sergio Peña: "Habla con la herida"

LEER MÁS
Álex Valera responde fuerte a Sergio Peña tras decir que jugó lesionado por la selección peruana: "Como si fuera un agradecimiento"

Álex Valera responde fuerte a Sergio Peña tras decir que jugó lesionado por la selección peruana: "Como si fuera un agradecimiento"

LEER MÁS
Álex Valera se defiende de acusaciones tras su desconvocatoria de la selección peruana: "Nunca me haré el lesionado"

Álex Valera se defiende de acusaciones tras su desconvocatoria de la selección peruana: "Nunca me haré el lesionado"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven cubano que llegó al Perú en busca de un mejor futuro se emociona al comprarse su primer carro: "No será 0 km, pero es satisfactorio"

Álex Valera responde fuerte a Sergio Peña tras decir que jugó lesionado por la selección peruana: "Como si fuera un agradecimiento"

HOY, Perú vs Portugal por Copa Davis 2025 EN VIVO: punto a punto del partido en el Lawn Tennis

Deportes

Álex Valera responde fuerte a Sergio Peña tras decir que jugó lesionado por la selección peruana: "Como si fuera un agradecimiento"

HOY, Perú vs Portugal por Copa Davis 2025 EN VIVO: punto a punto del partido en el Lawn Tennis

'Canelo' Álvarez vs Terence Crawford EN VIVO HOY: ¿cómo ver la pelea título mundial supermediano de boxeo?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Víctor Zanabria tras ser suspendido: "No tengo vergüenza. Y si se tiene que cumplir la decisión, la cumplo"

Curwen sobre deficiencias de trenes de López Aliaga: “Si la reparación es más cara, ¿de qué sirve?”

Marcha por el retiro de AFP EN VIVO: policías intentan botar a manifestantes de la Plaza San martín

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota