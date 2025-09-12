HOYSuscripcion LR Focus

Hincha de Alianza Lima exige retirar publicidad donde aparece 'Bigote' Rodríguez previo a partido ante U. de Chile: "Es enemigo"

Un fanático blanquiazul se percató que en Matute aún permanece un cartel publicitario con el rostro de Sebastián Rodríguez. El volante uruguayo ahora es parte de la U. de Chile, rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025.

Sebastián Rodríguez jugó en Alianza Lima en la temporada 2024. Foto: composición LR/captura de TikTok
Alianza Lima se prepara para disputar los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El próximo jueves 18 de setiembre, los blanquiazules se medirán ante la U. de Chile en Matute y tienen la obligación de sacar un triunfo para llegar con cierta ventaja al partido de vuelta. Este compromiso tendrá varias particularidades. Una de las más llamativas será el regreso de Sebastián Rodríguez a La Victoria. El popular 'Bigote' volverá a pisar el estadio Alejandro Villanueva después de un año.

En medio de este contexto, un hincha íntimo notó que en los exteriores de Matute aún se puede ver un cartel publicitario con el rostro del 'Bigote' Rodríguez. Por ello, exigió que lo saquen rápidamente previo al duelo ante el conjunto chileno.

PUEDES VER: Alianza Lima y Universitario recibieron dura respuesta del Tribunal de Apelaciones de la FPF tras pedido de reducir castigos

lr.pe

Hincha de Alianza pide sacar publicidad de 'Bigote' Rodríguez

El fanático le pidió a Franco Navarro, director deportivo, que saque cuanto antes la publicidad del 'Bigote' Rodríguez. Bajo su punto de vista, no puede regresar a La Victoria y ver que aún hay cierto rastro suyo en la institución.

"Señores de Alianza Lima, Franco Navarro, no es posible que Sebastián 'Bigote' Rodríguez siga acá, por favor. Vamos a enfrentar a la U. de Chile el 18. Tienen que sacar al 'Bigote' de acá, sino va a venir y nos va a ver que todavía sigue ahí en Alianza. Es enemigo. Se fue bien de Alianza, pero ya no está en el club. Así que, por favor, hay que sacarlo. ¡Arriba Alianza toda la vida!", comentó.

PUEDES VER: Selección peruana habría descartado a 2 candidatos para ser el nuevo DT: Hay otras posibilidades

lr.pe

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana?

El primer partido de cuartos de final de la Conmebol Sudamericana se jugará el jueves 18 de septiembre desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora chilena) en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute). La revancha será una semana más tarde, jueves 25 de setiembre, en el mismo horario.

¿Dónde ver Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana?

El primer partido entre Alianza Lima y la U de Chile contará con la transmisión de la cadena internacional ESPN para todos los países de Sudamérica. Por su parte, el segundo duelo se podrá sintonizar a través de la señal de DSports en todo el continente.

