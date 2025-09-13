Alineación de Universitario contra Melgar: con varias bajas, el posible XI titular de la 'U' para jugar en Arequipa
Aunque podrá contar con Edison Flores y Álex Valera, el DT Jorge Fossati perderá a varios jugadores en la difícil visita al equipo de Juan Reynoso por la fecha 8 del Torneo Clausura.
Universitario de Deportes tiene un partido más complicado de lo que parece ante Melgar. La altura de Arequipa puede ser el menor de los problemas para el técnico Jorge Fossati, pues en las últimas horas acaba de sufrir un par de bajas en su plantel que afectarían el armado de su equipo titular.
A la ya anticipada ausencia de Rodrigo Ureña por suspensión se suman las de Andy Polo, Hugo Ancajima, José Rivera y Gabriel Costa por lesión. Sin embargo, no todo será malo para el 'Nonno', pues Edison Flores y Álex Valera están aptos tras superar las molestias que los marginaron de la selección peruana. Además, Williams Riveros podría volver al once.
Posible alineación de Universitario
Esta sería la formación inicial de la 'U' para el partido frente al Dominó. Según informó el periodista Gustavo Peralta, César Inga jugaría como carrilero por derecha en vez de su habitual posición por izquierda.
- Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías di Benedetto; César Inga, José CarabalÍ, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha; Edison Flores, Álex Valera
Posible alineación de Melgar
Juan Reynoso, por su parte, mandaría el siguiente once titular. Jhonny Vidales, expulsado en el partido de la fecha previa contra ADT, será baja.
- Carlos Cáceda; Matías Lazo, Pier Barrios, Alec Deneumosteir, Mathias Llontop; Alexis Arias, Horacio Orzán, Walter Tandazo; Gregorio Rodríguez, Christian Bordacahar y Jhamir D’Arrigo.
¿Cuándo juega Universitario vs Melgar?
El choque entre Universitario y Melgar, por la jornada 8 del Torneo Clausura 2025, se jugará este domingo 14 de agosto. El Estadio Monumental de la UNSA, recinto ubicado en Arequipa, acogerá el encuentro a partir de las 3.00 p. m.