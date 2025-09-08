Todo quedó listo para el inicio de la serie entre Alianza Lima y la U. de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Luego del fallo de Conmebol, en el cual se determinó que el club sureño dispute sus próximos 7 partidos sin público, el elenco azul decidió cambiar su sede para el partido de vuelta contra los blanquiazules.

A través de una publicación en redes sociales, la entidad dio a conocer los detalles de los compromisos que afrontarán peruanos y chilenos. En el informe se confirma el nuevo estadio que usará la 'U'.

U. de Chile cambia de estadio para la vuelta ante Alianza Lima

De esta manera, la Universidad de Chile decidió prescindir del Estadio Nacional de Santiago y trasladará su localía a la ciudad de Coquimbo. El estadio Francisco Sánchez Rumoroso será el recinto que albergue el cotejo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Esta será la primera vez que los dirigidos por Gustavo Álvarez usen este escenario en el certamen continental. Dicho escenario fue remoledo hace varios años para albergar el Mundial Femenino sub-20 del 2008.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana?

El primer partido de cuartos de final de la Conmebol Sudamericana se jugará el jueves 18 de septiembre desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora chilena) en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute). La revancha será una semana más tarde, jueves 25 de setiembre, en el mismo horario.

Canal de TV para ver el Alianza Lima contra U. de Chile

El prime partido entre Alianza Lima y la U de Chile contará con la transmisión de la cadena internacional ESPN para todos los países de Sudamérica. Por su parte, el segundo duelo se podrá sintonizar a través de la señal de DSports en todo el continente.