Álex Valera respondió fuerte a los comentarios de los hinchas y principales detractores sobre su ausencia en la selección peruana. El goleador de Universitario rompió su silencio sobre sus constantes desconvocatorias con Perú en Eliminatorias y Copa América. La falta de gol y los pocos delanteros colocan a Valera como una pieza indispensable en el cuadro nacional. Además, Luis Ramos no termina de convencer con la '9'.

Las repetidas ausencias por motivos personales y lesiones de Álex Valera han puesto en duda su compromiso con la selección peruana de fútbol. Por este motivo, por primera vez, el delantero de la 'U' no se escondió más y aclaró esas polémicas declaraciones.

¿Qué dijo Álex Valera sobre sus frecuentes desconvocatorias en la selección peruana?

"Más que fastidio, yo sé lo que estoy haciendo en mi trabajo y creo que estoy haciendo las cosas bien. En esta oportunidad, fue por una lesión. Si Hernán Barcos afirma que en la selección no hay profesionales de calidad, yo creo que si me desconvocaron es porque el médico me revisó. No fue una excusa ni nada. Creo que deberían preguntarles a ellos que me evaluaron y no estar inventando cada cosa. "No sé de dónde salió ese invento y no sé qué quieren lograr. Nunca me haré el lesionado", reveló el Álex Valera en América Deportes y Best Cable Sports.

¿Cuáles fueron las 7 veces que Valera se perdió la convocatoria de la selección peruana?

El delantero de Universitario se perdió 7 veces la convocatoria con la selección peruana, tras el triste repechaje ante Australia. Todo empezó con la fecha doble ante Chile y Argentina (octubre del 2023) por decisión técnica. Luego los partidos ante Bolivia y Venezuela tampoco los jugó por decisión técnica. Valera no asistió a la Copa América 2024, pese a su buen momento, por motivos personales. Posteriormente, una lesión de espalda lo dejó sin chances ante Brasil. Las demás ausencias fueron por motivos personales y un desagarro en el cierre de las Eliminatorias 2025.

Álex Valera responde a Hernán Barcos luego del 'picante' cruce el 'Clásico' de la Liga 1

El actual campeón de la Liga 1, por primera vez, habló sobre el polémico cruce que tuvo con Hernán Barcos. "Para mí quedó en la cancha, pero parece que a la persona no le gustó y salió a declarar a la prensa. Para mí, la persona que juega en contra de mi equipo juega en contra mía es como si fuera un enemigo y quiero ganarle y si no lo toma así de esa forma, entonces la experiencia no le sirvió. De mi parte no hubo una falta de respeto que yo haya dicho algo extradeportivo. No podría decir que lo fuera hacer sentir fuera del fútbol. Para mí muere ahí", sentenció Valera.