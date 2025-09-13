HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'
Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'      Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'      Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'      
Puntos de concentración de las protestas por retiro AFP
Puntos de concentración de las protestas por retiro AFP     Puntos de concentración de las protestas por retiro AFP     Puntos de concentración de las protestas por retiro AFP     
Deportes

Álex Valera se defiende de acusaciones tras su desconvocatoria de la selección peruana: "Nunca me haré el lesionado"

Álex Valera se pronunció sobre su ausencia en la selección peruana, defendiendo su compromiso y aclarando el tema de sus desconvocatorias se debieron a lesiones.

Valera rompe su silencio y aclara el tema de sus desconvocatorias. Foto: RPP
Valera rompe su silencio y aclara el tema de sus desconvocatorias. Foto: RPP

Álex Valera respondió fuerte a los comentarios de los hinchas y principales detractores sobre su ausencia en la selección peruana. El goleador de Universitario rompió su silencio sobre sus constantes desconvocatorias con Perú en Eliminatorias y Copa América. La falta de gol y los pocos delanteros colocan a Valera como una pieza indispensable en el cuadro nacional. Además, Luis Ramos no termina de convencer con la '9'.

Las repetidas ausencias por motivos personales y lesiones de Álex Valera han puesto en duda su compromiso con la selección peruana de fútbol. Por este motivo, por primera vez, el delantero de la 'U' no se escondió más y aclaró esas polémicas declaraciones.

PUEDES VER: [TV Perú, En Vivo] Perú vs Portugal por la Copa Davis 2025: Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas juegan HOY

lr.pe

¿Qué dijo Álex Valera sobre sus frecuentes desconvocatorias en la selección peruana?

"Más que fastidio, yo sé lo que estoy haciendo en mi trabajo y creo que estoy haciendo las cosas bien. En esta oportunidad, fue por una lesión. Si Hernán Barcos afirma que en la selección no hay profesionales de calidad, yo creo que si me desconvocaron es porque el médico me revisó. No fue una excusa ni nada. Creo que deberían preguntarles a ellos que me evaluaron y no estar inventando cada cosa. "No sé de dónde salió ese invento y no sé qué quieren lograr. Nunca me haré el lesionado", reveló el Álex Valera en América Deportes y Best Cable Sports.

¿Cuáles fueron las 7 veces que Valera se perdió la convocatoria de la selección peruana?

El delantero de Universitario se perdió 7 veces la convocatoria con la selección peruana, tras el triste repechaje ante Australia. Todo empezó con la fecha doble ante Chile y Argentina (octubre del 2023) por decisión técnica. Luego los partidos ante Bolivia y Venezuela tampoco los jugó por decisión técnica. Valera no asistió a la Copa América 2024, pese a su buen momento, por motivos personales. Posteriormente, una lesión de espalda lo dejó sin chances ante Brasil. Las demás ausencias fueron por motivos personales y un desagarro en el cierre de las Eliminatorias 2025.

PUEDES VER: Rodrigo Ureña estalló tras ratificarse sanción por insultar a árbitro y acusa ser objeto de racismo: "¿Existe persecución personal?"

lr.pe

Álex Valera responde a Hernán Barcos luego del 'picante' cruce el 'Clásico' de la Liga 1

El actual campeón de la Liga 1, por primera vez, habló sobre el polémico cruce que tuvo con Hernán Barcos. "Para mí quedó en la cancha, pero parece que a la persona no le gustó y salió a declarar a la prensa. Para mí, la persona que juega en contra de mi equipo juega en contra mía es como si fuera un enemigo y quiero ganarle y si no lo toma así de esa forma, entonces la experiencia no le sirvió. De mi parte no hubo una falta de respeto que yo haya dicho algo extradeportivo. No podría decir que lo fuera hacer sentir fuera del fútbol. Para mí muere ahí", sentenció Valera.

Notas relacionadas
Julio César Uribe lanza dardo a Álex Valera: "En nuestro época hasta la vida queríamos dar por la selección peruana"

Julio César Uribe lanza dardo a Álex Valera: "En nuestro época hasta la vida queríamos dar por la selección peruana"

LEER MÁS
Reimond Manco apuntó contra Flores y Valera por no arriesgar en la selección peruana: "No quisieron para estar finos en su equipo"

Reimond Manco apuntó contra Flores y Valera por no arriesgar en la selección peruana: "No quisieron para estar finos en su equipo"

LEER MÁS
Mauro Cantoro pide la vuelta de Álex Valera a la selección peruana: "Hay que darle la '9', cuidarlo y adorarlo"

Mauro Cantoro pide la vuelta de Álex Valera a la selección peruana: "Hay que darle la '9', cuidarlo y adorarlo"

LEER MÁS
Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

LEER MÁS
EN DIRECTO por Copa Davis 2025 partido Perú vs Portugal

EN DIRECTO por Copa Davis 2025 partido Perú vs Portugal

LEER MÁS
Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Álex Valera arremete contra Hernán Barcos por polémicas declaraciones ante la prensa tras el clásico: "La experiencia no le sirvió"

Álex Valera arremete contra Hernán Barcos por polémicas declaraciones ante la prensa tras el clásico: "La experiencia no le sirvió"

LEER MÁS
Resultados 5y6 de Valencia HOY, sábado 13 de septiembre por Hinava: ganadores, órdenes de llegada y dónde ver el Clásico Propietarios Valencianos

Resultados 5y6 de Valencia HOY, sábado 13 de septiembre por Hinava: ganadores, órdenes de llegada y dónde ver el Clásico Propietarios Valencianos

LEER MÁS
Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025: ¿a qué hora ver los partidos de hoy vía TV Perú?

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025: ¿a qué hora ver los partidos de hoy vía TV Perú?

LEER MÁS
Selección peruana habría descartado a 2 candidatos para ser el nuevo DT: "Hay otras posibilidades"

Selección peruana habría descartado a 2 candidatos para ser el nuevo DT: "Hay otras posibilidades"

LEER MÁS
Canal de Universitario versus Melgar por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Canal de Universitario versus Melgar por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Joao Grimaldo rompió su silencio sobre posible regreso a Sporting Cristal tras ganar protagonismo en Riga: "Siempre estoy atento al club"

Joao Grimaldo rompió su silencio sobre posible regreso a Sporting Cristal tras ganar protagonismo en Riga: "Siempre estoy atento al club"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Deportes

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

Bolivia no se 'duerme' y confirma amistosos de alto nivel ante selecciones mundialistas previo al repechaje

Alianza Lima y Universitario recibieron dura respuesta del Tribunal de Apelaciones de la FPF tras pedido de reducir castigos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota