HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'
Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'      Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'      Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'      
Puntos de concentración de las protestas por retiro AFP
Puntos de concentración de las protestas por retiro AFP     Puntos de concentración de las protestas por retiro AFP     Puntos de concentración de las protestas por retiro AFP     
Fútbol Peruano

Álex Valera arremete contra Hernán Barcos por polémicas declaraciones ante la prensa tras el clásico: "La experiencia no le sirvió"

El delantero de Universitario rompió su silencio sobre la polémica que vivió con Hernán Barcos tras sus declaraciones en las que fue acusado de no querer jugar por la selección peruana.

Alex Valera se alista para ser titular ante Melgar. Foto: composición LR
Alex Valera se alista para ser titular ante Melgar. Foto: composición LR

Álex Valera y Hernán Barcos protagonizaron un fuerte altercado durante el Alianza Lima vs Universitario por la fecha 7 del Torneo Clausura, en agosto último. Este incidente se agudizó luego del partido tras las explosivas declaraciones del 'Pirata' contra el delantero de la 'U'. Tres semanas después, 'Valegol' se pronunció por primera vez y contó su versión de lo ocurrido.

El delantero nacional, ausente en la selección peruana en la última fecha doble de las Eliminatorias 2026 por una lesión, fue abordado en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, previo a su viaje a Arequipa para enfrentar a Melgar, y tras ser consultado por esta pelea con el experimentado atacante, reafirmó que su última desconvocatoria se dio por un tema médico y no por una excusa.

PUEDES VER: Rodrigo Ureña estalló tras ratificarse sanción por insultar a árbitro y acusa ser objeto de racismo: '¿Existe persecución personal?'

lr.pe

Álex Valera se pronunció sobre lo sucedido con Hernán Barcos tras el clásico peruano

El futbolista de 29 años indicó que no se debería estar inventando cosas y aseguró que cada persona se debe hacer cargo de lo que dice o hace.

"Más que fastidio, yo sé lo que estoy haciendo en mi trabajo y creo que estoy haciendo las cosas bien. En esta oportunidad, fue por una lesión. Si Hernán afirma que en la selección no hay profesionales de calidad, yo creo que si me desconvocaron es porque el médico me revisó. No fue una excusa ni nada. Creo que deberían preguntarles a ellos que me evaluaron y no estar inventando cada cosa. Es momento de asumir y no buscar culpables. Cada uno se hace responsable de sus actos y no tirar dardos o buscar culpables", declaró ante los medios.

"Con Paolo nos hemos encontrado en el clásico y nos llevamos bien. Es un referente del fútbol y no tengo ningún problema con él, ni con Carillo. No sé de dónde salió ese invento y no sé qué quieren lograr. Simplemente, quieren buscar culpables o limpiarse ellos mismos. Hay que comenzar a asumir. Nunca me haré el lesionado. Para mí quedó en la cancha, pero parece que a la persona no le gustó y salió a declarar a la prensa. Para mí, la persona que juega en contra de mi equipo juega en contra mía es como si fuera un enemigo y quiero ganarle y si no lo toma así de esa forma, entonces la experiencia no le sirvió. De mi parte no hubo una falta de respeto que yo haya dicho algo extradeportivo. No podría decir que lo fuera hacer sentir fuera del fútbol. Para mí muere ahí", agregó.

PUEDES VER: Grimaldo rompió su silencio sobre posible regreso a Sporting Cristal tras ganar protagonismo en Riga: 'Siempre estoy atento al club'

lr.pe
Notas relacionadas
Julio César Uribe lanza dardo a Álex Valera: "En nuestro época hasta la vida queríamos dar por la selección peruana"

Julio César Uribe lanza dardo a Álex Valera: "En nuestro época hasta la vida queríamos dar por la selección peruana"

LEER MÁS
Reimond Manco apuntó contra Flores y Valera por no arriesgar en la selección peruana: "No quisieron para estar finos en su equipo"

Reimond Manco apuntó contra Flores y Valera por no arriesgar en la selección peruana: "No quisieron para estar finos en su equipo"

LEER MÁS
Mauro Cantoro pide la vuelta de Álex Valera a la selección peruana: "Hay que darle la '9', cuidarlo y adorarlo"

Mauro Cantoro pide la vuelta de Álex Valera a la selección peruana: "Hay que darle la '9', cuidarlo y adorarlo"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Canal de Universitario versus Melgar por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Canal de Universitario versus Melgar por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Hernán Barcos y su fulminante mensaje contra Álex Valera tras bronca en el clásico: "Después de no querer jugar por Perú me viene a insultar"

Hernán Barcos y su fulminante mensaje contra Álex Valera tras bronca en el clásico: "Después de no querer jugar por Perú me viene a insultar"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Fútbol Peruano

Alianza Lima y Universitario recibieron dura respuesta del Tribunal de Apelaciones de la FPF tras pedido de reducir castigos

Carlos Bustos recuerda bajas expectativas cuando llegó a Alianza Lima: "Era Liga 2 o una mínima posibilidad de Liga 1"

Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: así marchan los equipos a puertas de la fecha 8 del Torneo Clausura

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota