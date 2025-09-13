Álex Valera y Hernán Barcos protagonizaron un fuerte altercado durante el Alianza Lima vs Universitario por la fecha 7 del Torneo Clausura, en agosto último. Este incidente se agudizó luego del partido tras las explosivas declaraciones del 'Pirata' contra el delantero de la 'U'. Tres semanas después, 'Valegol' se pronunció por primera vez y contó su versión de lo ocurrido.

El delantero nacional, ausente en la selección peruana en la última fecha doble de las Eliminatorias 2026 por una lesión, fue abordado en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, previo a su viaje a Arequipa para enfrentar a Melgar, y tras ser consultado por esta pelea con el experimentado atacante, reafirmó que su última desconvocatoria se dio por un tema médico y no por una excusa.

Álex Valera se pronunció sobre lo sucedido con Hernán Barcos tras el clásico peruano

El futbolista de 29 años indicó que no se debería estar inventando cosas y aseguró que cada persona se debe hacer cargo de lo que dice o hace.

"Más que fastidio, yo sé lo que estoy haciendo en mi trabajo y creo que estoy haciendo las cosas bien. En esta oportunidad, fue por una lesión. Si Hernán afirma que en la selección no hay profesionales de calidad, yo creo que si me desconvocaron es porque el médico me revisó. No fue una excusa ni nada. Creo que deberían preguntarles a ellos que me evaluaron y no estar inventando cada cosa. Es momento de asumir y no buscar culpables. Cada uno se hace responsable de sus actos y no tirar dardos o buscar culpables", declaró ante los medios.

"Con Paolo nos hemos encontrado en el clásico y nos llevamos bien. Es un referente del fútbol y no tengo ningún problema con él, ni con Carillo. No sé de dónde salió ese invento y no sé qué quieren lograr. Simplemente, quieren buscar culpables o limpiarse ellos mismos. Hay que comenzar a asumir. Nunca me haré el lesionado. Para mí quedó en la cancha, pero parece que a la persona no le gustó y salió a declarar a la prensa. Para mí, la persona que juega en contra de mi equipo juega en contra mía es como si fuera un enemigo y quiero ganarle y si no lo toma así de esa forma, entonces la experiencia no le sirvió. De mi parte no hubo una falta de respeto que yo haya dicho algo extradeportivo. No podría decir que lo fuera hacer sentir fuera del fútbol. Para mí muere ahí", agregó.