Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025?

En el estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima recibe a Deportivo Garcilaso en busca de sumar tres puntos que le permitan acercarse a los líderes del Torneo Clausura 2025.

Alianza Lima y Deportivo Garcilaso se enfrentan desde las 7.00 p. m. Foto: composición LR/Jazmin Ceras
Alianza Lima y Deportivo Garcilaso se enfrentan desde las 7.00 p. m. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 13 de setiembre por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El duelo entre los blanquiazules y el Pedacito del Cielo se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de L1 Max para todo el territorio peruano. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025

05:08
13/9/2025

¡Bienvenidos a la previa de Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso!

Buenos días a todos los lectores de La República Deportes. Este sábado 13 de septiembre se juega el partido entre íntimos y cusqueños, por la fecha 8 del Torneo Clausura, y aquí podrás seguir la cobertura minuto a minuto.

El equipo de Néstor Gorosito afrontará este encuentro después de empatar 0-0 ante Universitario en su casa. Este resultado le permitió ubicarse en el quinto lugar con 12 unidades. Por su parte, los cusqueños están un escalón por arriba con un punto más. ¡Duelo de infarto!

Alineaciones de Alianza Lima contra Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

lr.pe

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: ficha del partido

PartidoAlianza Lima vs Deportivo Garcilaso
¿Cuándo?Sábado 13 de setiembre del 2025
¿A qué hora?7.00 p. m. (hora peruana)
¿En qué canal?L1 Max
¿Dónde?Estadio Alejandro Villanueva

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso?

En suelo peruano, el choque entre Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 iniciará a las 7.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 6.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 7.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso?

El encuentro entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso será transmitido en vivo por la señal de L1 MAX (antes conocida como Liga 1 MAX), disponible en los servicios de DirecTV y Win TV. Asimismo, los aficionados podrán seguir el partido vía streaming a través de las plataformas L1 Play y DGO.

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: posibles alineaciones

  • Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Jean Pierre Archimbaud, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Eryc Castillo, Alan Cantero y Hernán Barcos.
  • Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Erick Canales, Aldair Salazar, Juan Diego Lojas, Orlando Núñez; Nicolás Gómez, Carlos Beltrán, Kevin Sandoval; Francisco Arancibia, Pablo Erustes y Ezequiel Naya.

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: pronóstico y apuestas

  • Betsson: gana Alianza Lima (1.33), empate (4.80), gana Deportivo Garcilaso (8.90)
  • Betano: gana Alianza Lima (1.37), empate (4.60), gana Deportivo Garcilaso (9.00)
  • bet365: gana Alianza Lima (1.36), empate (5.25), gana Deportivo Garcilaso (6.50)
  • 1xBet: gana Alianza Lima (1.42), empate (4.75), gana Deportivo Garcilaso (6.85)
