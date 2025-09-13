HOYSuscripcion LR Focus

"'Chemo' del Solar es hincha de Alianza Lima": Phillip Butters hace inesperada revelación "familiar" sobre ídolo de Universitario

El candidato a la presidencia del Perú habló sobre el hinchaje de 'Chemo' del Solar, a quien considera su gran amigo, y aseguró que es un "secreto familiar".

'Chemo' del Solar salió campeón con Universitario 3 veces. Foto: composición LR/captura de 'Doble Punta'
'Chemo' del Solar salió campeón con Universitario 3 veces. Foto: composición LR/captura de 'Doble Punta'

José Guillermo del Solar ha sido vinculado a Universitario de Deportes a lo largo de su carrera deportiva. 'Chemo' del Solar, como es conocido en el plano deportivo, ha pasado por la 'U' no solo como jugador, saliendo campeón en tres oportunidades, sino también como técnico. Por ello, es considerado por muchos como un ídolo del club merengue. Sin embargo, el estratega nacional guardaría un secreto sobre su afición en el fútbol, según las recientes declaraciones de Phillip Butters, uno de sus amigos.

En el programa 'Doble Punta', el ahora candidato presidencial afirmó que 'Chemo' del Solar es hincha de Alianza Lima, clásico rival del elenco estudiantil. El presentador de TV contó que es amigo de él desde hace mucho tiempo y que puede dar fe de lo que dice. Incluso, indicó que ante las dudas le pueden consultar al padre de 'Chemo'.

PUEDES VER: Selección peruana habría descartado a 2 candidatos para ser el nuevo DT: 'Hay otras posibilidades'

lr.pe

Phillip Butters habló sobre el hinchaje de 'Chemo' del Solar

"'Chemo' del Solar es hincha de Alianza Lima", dijo en un primer momento. Ante la sorpresa de Pedro García, Butters se reafirmó y contó que de pequeño el exvolante tenía en su cuarto la camiseta de Carlos 'Pacho' Bustamante López, mediocampista íntimo que falleció en la tragedia del Fokker.

"Hermano, yo te digo la verdad, que no te guste la verdad es otra cosa. Yo paraba con 'Chemo', él no te hace ni una plancha, pregúntale a su papá y muere la flor, le preguntas a su papá y 'Chemo' se calla, ya está se acabó. Tenía la camiseta 19 de 'Pacho' Bustamante en su cuarto. Lo que pasa es que es secreto de familia. Yo soy pata de él", contó.

PUEDES VER: Hincha de Alianza Lima exige retirar publicidad donde aparece 'Bigote' Rodríguez previo a partido ante U. de Chile: 'Es enemigo'

lr.pe

'Chemo' del Solar, una figura de Universitario

'Chemo' del Solar ha estado ligado a Universitario como jugador y como técnico. En su etapa como futbolista (1988-1989 y 1999-2002) , ganó 3 títulos nacionales, en 1987, 1999 y 2000.

Además, fue entrenador del primer equipo en dos ocasiones (2010-2012 y 2014). En el 2002, el también extécnico de la selección peruana se retiró del fútbol y lo hizo precisamente como jugador de la 'U'.

