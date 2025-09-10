HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Mr. Peet se opone tajantemente al posible regreso de Ricardo Gareca a la selección peruana: ''Viene de dos fracasos consecutivos''

Mr. Peet descarta considerar a Gareca como opción debido a sus recientes fracasos, destacando la eliminación ante Australia en el repechaje de 2022 como un punto clave.

Mr. Peet cree que no sería conveniente que Ricardo Gareca regrese a la selección peruana.
Mr. Peet cree que no sería conveniente que Ricardo Gareca regrese a la selección peruana.

Tras la reciente destitución de Óscar Ibáñez al mando de la selección peruana, el periodista deportivo Peter Arévalo, más conocido como ‘Mr. Peet’, analizó la posibilidad de que Ricardo Gareca regrese al equipo nacional, lo que marcaría su segundo ciclo al frente de la 'blanquirroja'. Sin embargo, el comunicador dejó en claro que no sería conveniente considerar el nombre del estratega argentino, ya que sus antecedentes recientes no lo respaldan en lo absoluto.

Mr. Peet y su postura sobre el posible regreso de Ricardo Gareca en la selección peruana

En medio de la incertidumbre que se vive en la Videna sobre quién será el reemplazo de Óscar Ibáñez, ‘Mr. Peet’ se pronunció al respecto y recalcó que, debido a los últimos antecedentes negativos del popular ‘Tigre’, no sería adecuado considerarlo como una de las alternativas para asumir la dirección técnica de la selección peruana.

PUEDES VER: Óscar Ibáñez dejó de ser técnico de la selección peruana y Carlos Silvestri suena como opción

lr.pe

“No me cambien ni me adornen las palabras ni los conceptos, porque aquí es según la persona a quien se lo digas. Así como fracasó con Chile. Por lo tanto, estamos pidiendo a un técnico que nos hizo felices en 2018, pero que viene de dos fracasos consecutivos. Hay que decirlo”, reflexionó, en alusión también a la caída de la selección peruana ante Australia en el repechaje intercontinental de 2022.

El amargo recuerdo de la eliminación en el repechaje intercontinental para el Mundial 2022

Asimismo, recordó al público el amargo desenlace en el que Perú quedó fuera por penales ante Australia, y sostuvo que vivir del pasado solo generaría más daño, ya que el ciclo del ‘Flaco’ culminó con aquella eliminación, en junio de 2022, en el partido definitorio frente a los 'socceroos'.

PUEDES VER: Eddie Fleischman dispara contra Óscar Ibáñez por no tener en cuenta a Oliver Sonne en la última doble fecha de las eliminatorias: ''Una vergüenza''

lr.pe

"¿Cómo somos, ¿no? Nosotros somos extremistas para bien y para mal. Cuando no logras un objetivo, le dices 'fracaso'. Por lo tanto, después de clasificar al Mundial de Rusia 2018, Gareca fracasó con la selección en su intento de ir al Mundial de Qatar 2022'', dijo en su programa 'A presión'.

Palabras de agradecimiento para Gareca por lo vivido durante la clasificación al Mundial 2018

Por otro lado, el conductor del programa ‘A presión’ tampoco olvida los buenos momentos que vivió el ‘Tigre’ al mando de la selección durante su proceso entre 2015 y 2022; sin embargo, señaló que su actualidad está muy lejos de ser la mejor.

“Yo le agradezco a Gareca, que tuvo el gran mérito de hacernos protagonistas y devolvernos al Mundial, pero digamos las cosas como son. Esta sociedad, estos noveleros, están pidiendo a un técnico que viene de dos fracasos consecutivos. No le crean a ‘Mr. Peet’, vayan a la data, que es dura y les va a decir que Gareca viene de dos fracasos consecutivos, con Perú y Chile. ¿Que nos hizo felices rumbo a Rusia 2018? Sí, y estamos agradecidos por eso. Por supuesto, yo lo respeto mucho al ‘profe’, he conversado con él y lo valoro, pero tengo que decir las cosas como son”, enfatizó.

