Hace tres años, Perú sufrió la dolorosa eliminación en el repechaje ante Australia por el Mundial Qatar 2022

El 13 de junio de 2022, Perú vivió uno de los momentos más tristes de su historia futbolística al perder el repechaje contra Australia, quedando fuera del Mundial Qatar 2022. La derrota, que se definió en una tanda de penales, dejó una profunda huella en los corazones de los hinchas y en la selección nacional.

La imagen de Luis Advíncula llorando en el campo tras el pitido final se convirtió en un símbolo del dolor colectivo. La esperanza de regresar a una Copa del Mundo se desvaneció en un instante, y la salida de Ricardo Gareca marcó el fin de una era después de siete años al mando de la ‘bicolor’.

El partido que marcó un antes y un después

El encuentro se desarrolló en un ambiente de alta tensión, donde las expectativas estaban puestas en la selección peruana. Sin embargo, el equipo no mostró su mejor versión. A pesar de los esfuerzos, el resultado no fue el esperado. La tanda de penales se convirtió en una pesadilla, con un marcador final de 5-4 a favor de Australia.

La estrategia del entrenador australiano, Graham Arnold, al introducir a Andrew Redmayne como portero en el momento decisivo, resultó ser un movimiento clave. Redmayne se convirtió en el héroe de su equipo al detener el penalti de Alex Valera, lo que desató la euforia en el bando australiano y el desconsuelo en el peruano.

¿Qué consecuencias dejó la eliminación ante Australia?

La eliminación tuvo consecuencias inmediatas. La salida de Ricardo Gareca fue un golpe duro para el fútbol peruano, ya que el ‘Tigre’ había sido fundamental en la resurrección del equipo nacional. Su legado, que incluyó la clasificación a un Mundial tras más de tres décadas, se vio empañado por esta dolorosa derrota.

Juan Reynoso fue nombrado como su sucesor, sin embargo, el panorama no mejoró en lo absoluto, puesto que en los primeros seis partidos de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 no consiguió ganar ningún encuentro y fue cesado de su cargo. Posteriormente, Jorge Fossati asumió su lugar para intentar revertir la situación, pero no tuvo éxito.

¿Qué dijo Edinson Flores sobre la desilusión de no poder clasificar a un segundo mundial consecutivo?

Con el paso del tiempo, algunos jugadores han comenzado a hablar sobre la experiencia. Edison Flores, uno de los referentes de la 'blanquirroja', confesó que le costó superar la derrota. En una entrevista para el programa ‘Cojo y Manco’, expresó su decepción y el impacto emocional que tuvo en él. “Quedó una ilusión de poder ir al Mundial. A mí me chocó bastante esa parte porque, así como todos, estábamos confiados de poder ir”, comentó.

Flores también destacó la sorprendente calidad del equipo australiano, que no se presentó como un rival fácil. “Australia tenía cosas importantes, aparte que se defendía muy bien, también atacaba. Nosotros teníamos la idea de que solo se iba a defender, nos agarró sorprendidos”, añadió, reflejando la frustración de un equipo que no logró adaptarse a la situación.

Un futuro incierto para la 'blanquirroja'

La selección peruana ahora se encuentra en un proceso de reconstrucción. Con la mirada puesta en las próximas eliminatorias, la ‘blanquirroja’, al mando de Óscar Ibáñez, busca dejar atrás el dolor de la reciente eliminación para el Mundial 2026 y enfocarse en el futuro.

El camino no será fácil, pero la historia del fútbol peruano está llena de altibajos. La resiliencia y la pasión de los hinchas son el motor que impulsa a la selección a seguir adelante, con la esperanza de que un nuevo capítulo se escriba en la historia del balompié nacional.