Oscuros recuerdos. Ricardo Gareca, en una entrevista con el exfutbolista Cuto Guadalupe, recordó la cruda eliminación de Perú ante Australia por el repechaje al Mundial 2022. La selección nacional estuvo muy acerca de volver a clasificar a la máxima cita del fútbol, pero los penales acabaron con un exitoso ciclo liderado por el técnico argentino. Muchos hinchas siguen buscando el motivo de la inesperada derrota ante el modesto equipo de Oceanía.

El entrenador argentino rompió su silencio 3 años después de la dolorosa caída ante Australia. El 'Tigre' reveló algunos detalles que jamás contó cuando estuvo al mando de la selección peruana de fútbol.

¿Por qué la selección peruana no pudo derrotar a Australia, según Ricardo Gareca?

"Creo que no estuvimos finos en ese partido. Con Nueva Zelanda fueron dos partidos y siempre fue así. Esta vez era uno solo y eso nos generó más presión", aclaró Ricardo Gareca. "Fue una llave pareja, con una selección que muchos subestimaron. Corrían una barbaridad, además de jugar. El partido se fue al alargue, y en esa lotería no acertamos”, enfatizó el estratega argentino.

Además, tocó los polémicos rumores sobre un posible exceso de confianza y los temas extradeportivos que supuestamente pasaron antes del partido contra Australia. "Se armó toda una película. Que la gente que viajó, que el hotel, que el vuelo... y al final nos echaron la culpa a nosotros", sentenció el 'Tigre'.

Ricardo Gareca no cerró las puertas a la selección peruana de fútbol

Por otro lado, Ricardo Gareca no descartó volver en un futuro próximo a la selección peruana, más allá de la dirigencia que se encuentre en la FPF. "Yo estoy abierto a todo. Yo jamás estuve acostumbrado a cerrar las puertas en nada. Ni los problemas que uno tiene habitualmente con algún jugador de no convocarlo, tampoco con ningún dirigente ni con ningún club. En ese aspecto nunca fui un tipo determinante", enfatizó.

Gareca cuenta la fórmula para volver a competir en las Eliminatorias

El director técnico argentino enfatizó la importancia de respetar los proyectos para poder desarrollar un plan efectivo que beneficie a la selección peruana. “Cuando me refiero a la parte deportiva, es fundamental que Perú comience a enfocarse en los cimientos desde la base. Construir una casa requiere años de trabajo; por lo tanto, edificar algo sólido toma tiempo, mientras que destruirlo puede suceder en un instante”, confesó Gareca en Wilax TV.



