HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Ricardo Gareca revela doloroso motivo por el que Perú perdió el repechaje para el Mundial 2022: "Nos echaron la culpa"

En una reciente entrevista, Gareca abordó temas polémicos como la falta de aciertos en los penales y los rumores de exceso de confianza en la selección peruana antes del crucial encuentro contra Australia.

Ricardo Gareca rompió su silencio y habló del partido contra Australia. Foto: Lr/ESPN
Ricardo Gareca rompió su silencio y habló del partido contra Australia. Foto: Lr/ESPN

Oscuros recuerdos. Ricardo Gareca, en una entrevista con el exfutbolista Cuto Guadalupe, recordó la cruda eliminación de Perú ante Australia por el repechaje al Mundial 2022. La selección nacional estuvo muy acerca de volver a clasificar a la máxima cita del fútbol, pero los penales acabaron con un exitoso ciclo liderado por el técnico argentino. Muchos hinchas siguen buscando el motivo de la inesperada derrota ante el modesto equipo de Oceanía.

El entrenador argentino rompió su silencio 3 años después de la dolorosa caída ante Australia. El 'Tigre' reveló algunos detalles que jamás contó cuando estuvo al mando de la selección peruana de fútbol.

PUEDES VER: Hernán Barcos, Paolo Guerrero y figuras de Alianza Lima se despiden de Jhamir D' Arrigo: "Te voy a extrañar Jhamir Yamal"

lr.pe

¿Por qué la selección peruana no pudo derrotar a Australia, según Ricardo Gareca?

"Creo que no estuvimos finos en ese partido. Con Nueva Zelanda fueron dos partidos y siempre fue así. Esta vez era uno solo y eso nos generó más presión", aclaró Ricardo Gareca. "Fue una llave pareja, con una selección que muchos subestimaron. Corrían una barbaridad, además de jugar. El partido se fue al alargue, y en esa lotería no acertamos”, enfatizó el estratega argentino.

Además, tocó los polémicos rumores sobre un posible exceso de confianza y los temas extradeportivos que supuestamente pasaron antes del partido contra Australia. "Se armó toda una película. Que la gente que viajó, que el hotel, que el vuelo... y al final nos echaron la culpa a nosotros", sentenció el 'Tigre'.

PUEDES VER: Palmeiras sufre ataque con bombas y petardos en sus instalaciones a pocos días del partido contra Universitario por Libertadores

lr.pe

Ricardo Gareca no cerró las puertas a la selección peruana de fútbol

Por otro lado, Ricardo Gareca no descartó volver en un futuro próximo a la selección peruana, más allá de la dirigencia que se encuentre en la FPF. "Yo estoy abierto a todo. Yo jamás estuve acostumbrado a cerrar las puertas en nada. Ni los problemas que uno tiene habitualmente con algún jugador de no convocarlo, tampoco con ningún dirigente ni con ningún club. En ese aspecto nunca fui un tipo determinante", enfatizó.

Gareca cuenta la fórmula para volver a competir en las Eliminatorias

El director técnico argentino enfatizó la importancia de respetar los proyectos para poder desarrollar un plan efectivo que beneficie a la selección peruana. “Cuando me refiero a la parte deportiva, es fundamental que Perú comience a enfocarse en los cimientos desde la base. Construir una casa requiere años de trabajo; por lo tanto, edificar algo sólido toma tiempo, mientras que destruirlo puede suceder en un instante”, confesó Gareca en Wilax TV.


Notas relacionadas
Ricardo Gareca reveló que motivaba a Christian Cueva comparándolo con exfigura de la Premier League: "Tenía los mismos atributos"

Ricardo Gareca reveló que motivaba a Christian Cueva comparándolo con exfigura de la Premier League: "Tenía los mismos atributos"

LEER MÁS
Prensa chilena arremete contra Ricardo Gareca por olvidar a sus estrellas y elegir 3 peruanos: "Insólito ninguneo"

Prensa chilena arremete contra Ricardo Gareca por olvidar a sus estrellas y elegir 3 peruanos: "Insólito ninguneo"

LEER MÁS
Ricardo Gareca pide que Edwin Oviedo regrese a la FPF, pese a inminente relección de Agustín Lozano: "Debería tener una revancha"

Ricardo Gareca pide que Edwin Oviedo regrese a la FPF, pese a inminente relección de Agustín Lozano: "Debería tener una revancha"

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

LEER MÁS
Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados 5y6 La Rinconada del domingo 10 de agosto 2025: ganadores, órdenes de llegada y transmisión de INH

Resultados 5y6 La Rinconada del domingo 10 de agosto 2025: ganadores, órdenes de llegada y transmisión de INH

LEER MÁS
Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

LEER MÁS
Julio César Uribe comete garrafal error al presentar a Cristian Benavente en Sporting Cristal: "La incorporación de Cristian Benavides"

Julio César Uribe comete garrafal error al presentar a Cristian Benavente en Sporting Cristal: "La incorporación de Cristian Benavides"

LEER MÁS
¿Christian Cueva deja Emelec por un histórico de Colombia? Revelan la única manera para que el peruano salga del club

¿Christian Cueva deja Emelec por un histórico de Colombia? Revelan la única manera para que el peruano salga del club

LEER MÁS
Perú no pudo conseguir el quinto puesto: perdió 3-2 contra Venezuela por la Copa Panamericana de Vóley

Perú no pudo conseguir el quinto puesto: perdió 3-2 contra Venezuela por la Copa Panamericana de Vóley

LEER MÁS
Mr. Peet se rindió ante futbolista determinante tras triunfo de Alianza Lima en Ayacucho: “Apareció para marcar la diferencia”

Mr. Peet se rindió ante futbolista determinante tras triunfo de Alianza Lima en Ayacucho: “Apareció para marcar la diferencia”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gorriti sobre la comisión de Muñante: "Buscará el triunfo de los corruptos mediante la desinformación y la captura del poder"

Gustavo Petro culpa al Congreso de romper protocolo limítrofe con Colombia: "No voy a echarle la culpa a (Dina Boluarte)"

Humberto Abanto anuncia que denunciará a Delia Espinoza ante el Congreso por no reponer como fiscal a Patricia Benavides

Deportes

Estadio Nacional sería ampliado a 50.000 asientos y tendría césped de primera por acuerdo de IPD y Conmebol

Pedro Aquino podría llegar a Sporting Cristal: la única condición para que el volante peruano juegue el Torneo Clausura 2025

Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO: alineaciones, horario y canal TV para ver partido del Torneo Clausura de la Liga 1

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Gustavo Petro culpa al Congreso de romper protocolo limítrofe con Colombia: "No voy a echarle la culpa a (Dina Boluarte)"

Gorriti sobre la comisión de Muñante: "Buscará el triunfo de los corruptos mediante la desinformación y la captura del poder"

Humberto Abanto anuncia que denunciará a Delia Espinoza ante el Congreso por no reponer como fiscal a Patricia Benavides

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota