Ricardo Gareca ya se encuentra en suelo peruano para presentarse en la Feria Internacional del Libro de Lima. En medio de este panorama, el extécnico de la selección chilena se animó a pronunciarse sobre su futuro profesional y envió un esperanzador mensaje sobre la posibilidad de afrontar una segunda etapa al mando de la Blanquirroja.

El popular 'Tigre' es muy recordado por los aficionados debido a la histórica clasificación que logró para el Mundial Rusia 2018. Además, cortó varias rechas negativas y fue subcampeón de la Copa América 2019.

Ricardo Gareca no descarta volver a la selección peruana

Al ser consultado sobre un posible retorno a la selección peruana, el experimentado estratega de 67 fue claro al mencionar que siente mucho cariño por nuestro país y no descartó volver a poner el buzo de la Bicolor.

"Todo lo que sea Perú, yo no descartaría nada. Es un país que yo quiero, es un país que me ha tratado bien en todo aspecto, no solamente a mí, sino a mi familia y colaboradores. Es un país donde hemos vivido momentos muy fuertes. Yo no descarto absolutamente nada", manifestó en diálogo con RPP.

Por otra parte, Gareca realtó que siempre regresa a Perú por motivos personales y algunas inversiones que tiene. "Habitualmente, yo vengo acá por cuestiones personales. A lo largo de siete años y medio nos encantó el país y tuve la posibilidad de invertir. Entonces, yo siempre tengo motivos de venir", agregó.

¿Por qué Ricardo Gareca se encuentra en Perú?

Ricardo Gareca decidió volver a Perú para presentarse en la Feria Internacional del Libro de Lima 2025. El estratega argentino acompañará a Edwin Oviedo, expresidente de la FPF, en la presentación de su libro hoy viernes 1 de agosto.

"Con mucho gusto, el 1 de agosto estaré presentando el libro y tendré el honor y el privilegio de estar acompañado del profesor Ricardo Gareca, quien fue el artífice de llevarnos al Mundial tras 36 años, juntamente con el trabajo de los jugadores", declaró hace algunos días el exmandamás del fútbol peruano.