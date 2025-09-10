Óscar Ibáñez dejó de ser técnico de la selección peruana y Carlos Silvestri suena como opción

La eliminación de Perú del Mundial 2026 era la crónica de una muerte anunciada y que queramos o no, comenzó en el repechaje rumbo a Qatar 2022. Tras la salida de Ricardo Gareca, lejos de buscar la continuidad con un técnico con sus mismas características, se optó por el estilo de Juan Reynoso, quien durante seis partidos dirigidos en este proceso empató 2 y perdió los 4 restantes. No sumamos victoria alguna y nos encajaron 8 goles. En la parte ofensiva también estuvimos en deuda: solo marcamos una vez.

Tras su destitución, se decidió por Jorge Fossati, estratega uruguayo que tenía como cartel “conocer el fútbol peruano” tras su exitoso paso por Universitario de Deportes, donde salió campeón nacional. Sus números también fueron un desastre.

Perú arrancó primero con dos amistosos ante selecciones débiles y así llegar con buen ánimo a la Copa América. ¿El resultado? Despedida en fase de grupos y también sin marcar gol alguno. En Eliminatorias tuvimos el mismo paso. Seis partidos: un triunfo, dos empates y tres derrotas, sumando dos goles a favor y siete en contra.

El 2025 la bicolor contrató a su tercer estratega, algo que nunca antes había ocurrido en un proceso eliminatorio. Óscar Ibáñez agarró el buzo y debutó con pie derecho. Victoria 3-1 contra Bolivia en el Estadio Nacional, pero luego nos fuimos en picada con dos empates y tres derrotas. Acumuló 5 puntos y dejó a Perú en el penúltimo puesto con 12 puntos. La pesadilla ya terminó y en la FPF decidieron no continuar con los servicios de Ibáñez, por lo que no estará para los amistosos de octubre ante Chile en Concepción (6/10) y noviembre contra Rusia (12/11) en San Petersburgo y otra vez ante los sureños en Sochi (18/11). La opción que manejan en la Videna es la de Carlos Silvestri, actual técnico de la Sub-20 peruana.