Eddie Fleischman criticó a Óscar Ibáñez por no tener en cuenta a Oliver Sonne en los últimos dos partidos de la selección peruana. | Foto: composición LR/YouTube/Andina

Eddie Fleischman criticó con dureza al director técnico de la selección peruana por no incluir a Oliver Sonne en el once titular durante la reciente derrota como local ante Paraguay y en el partido disputado como visitante frente a Uruguay. El periodista deportivo no ocultó su malestar y responsabilizó a Óscar Ibáñez por ignorar el buen momento que atraviesa 'El Vikingo' en el Burnley de la Premier League.

La eliminación de la selección peruana en las Eliminatorias Sudamericanas ha dejado diversas opiniones entre la afición y el periodismo. Con mucho pesar, los hinchas lamentaron no poder ver a la ‘bicolor’ en el Mundial 2026, mientras que varios analistas coincidieron en señalar la falta de continuidad en el comando técnico y la ausencia de un proyecto deportivo sólido como las principales causas del fracaso.

El mensaje de Eddie Fleischman luego de la derrota de Perú ante Paraguay. Foto: X - Eddie Fleischman

La postura de Eddie Fleischman sobre la no inclusión de Oliver Sonne en la última doble fecha

En su cuenta personal de X, el periodista deportivo expresó su desacuerdo con las recientes decisiones del entrenador argentino. En ese contexto, subrayó la falta de oportunidades para jugadores que, según él, merecen tener minutos en la selección, especialmente Oliver Sonne, quien milita en una de las cinco principales ligas del mundo.

''Es una vergüenza que tengamos solo a un jugador en una de las 5 mejores ligas del mundo y el DT lo pongo pocos minutos solo en uno de los 2 partido. Muy mal Ibáñez en eso. Inexplicable'', escribió en su red social, provocando múltiples reacciones por parte de la afición.

Eddie Fleischman señaló a Agustín Lozano como el principal responsable de la mala campaña de la selección peruana. Foto: X - Eddie Fleischman

Sin embargo, pese a la opinión pública y popular, el exarquero optó por alinear a Luis Advíncula desde el inicio en los encuentros ante Uruguay y Paraguay, lo que generó una clara molestia en la afición por no considerar a Oliver Sonne.

Agustín Lozano como el principal responsable de la paupérrima eliminatoria de la selección peruana

Por otro lado, Eddie Fleischman no tuvo reparos en señalar al presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, a quien considera el principal responsable de la mala campaña de la selección peruana. El periodista atribuyó esta situación a la pésima gestión dirigencial tras la derrota ante Paraguay, que marcó un cierre para el olvido en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

''Sancionado por Conmebol por el caso de reventas, novenos en las Eliminatorias 2026 con 12 puntos, ni un gol de visita, 6 en total, sin torneos de menores salvo un sub 18 en cuatro meses. En conclusión: fútbol peruano en manos de mercachifles inmorales y ventajeros (con escasas excepciones)'', publicó en su cuenta de X.