Oliver Sonne viene de jugar en la Premier League con el Burnley. Foto: composición de LR/FPF/captura de América TV

Oliver Sonne se convirtió en el primer 'extranjero' de la selección peruana en sumarse a la concentración para el partido ante Uruguay, por la fecha 17 de las eliminatorias. Este lunes 1 de septiembre, cerca de la medianoche, el 'Vikingo' arribó a Montevideo para unirse a los convocados del medio local, quienes están en la capital charrúa desde el último sábado.

El lateral del Burnley es uno de los futbolistas cuya actualidad causa mayor expectativa entre los hinchas por sus recientes apariciones en la Carabao Cup (EFL Cup) y Premier League de Inglaterra. "Estoy en un buen momento. (Burnley) es un buen equipo, hicimos una buena temporada y estamos en la Premier League. Vamos mejorando y estoy muy feliz", declaró Sonne para 'Fútbol en América'.

¿Cómo llega Oliver Sonne a la selección peruana?

En este arranque de temporada, el peruano-danés ha disputado todos los partidos de su club: tres por la Premier y uno por la Carabao. En dos de ellos fue titular e incluso llegó a marcar el gol del triunfo ante Derby County, con el cual le dio a su escuadra la clasificación a dieciseisavos de final de la EFL Cup.

Lamentablemente, perdió el último encuentro, ante Manchester United, en el cual jugó los 8 minutos finales. Cuando parecía que el Burnley se llevaba un valioso empate de su visita a Old Trafford, un gol de penal en el tiempo añadido le dio a los diablos rojos el triunfo por 3-2. Con la derrota, el conjunto vinotinto se quedó en el puesto 14 de la tabla de posiciones, con solo 3 puntos.

¿Oliver Sonne será titular ante Uruguay?

Debido a su buena actualidad en Inglaterra, muchos hinchas piden a Oliver Sonne como parte del once titular, en la función de lateral por derecha. Esta es la misma posición en la que el DT Óscar Ibáñez lo ha hecho jugar anteriormente (ante Colombia y Ecuador).

Su competidor por el puesto será Luis Advíncula, quien no viene siendo considerado en Boca Juniors y llegará algo falto de ritmo. Sonne podría aprovechar esta oportunidad para tener su primera titularidad en la era Ibáñez.