HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Perú vence a Ecuador en el mundial de desayunos de Ibai
Perú vence a Ecuador en el mundial de desayunos de Ibai     Perú vence a Ecuador en el mundial de desayunos de Ibai     Perú vence a Ecuador en el mundial de desayunos de Ibai     
Deportes

Oliver Sonne y su felicidad tras ser el primer 'extranjero' en sumarse a la selección peruana: "Estoy en un buen momento"

Cerca de la medianoche de este lunes, el 'Vikingo' llegó a Montevideo para integrarse a la concentración de la Bicolor. El lateral del Burnley destacó su actualidad en la Premier League.

Oliver Sonne viene de jugar en la Premier League con el Burnley. Foto: composición de LR/FPF/captura de América TV
Oliver Sonne viene de jugar en la Premier League con el Burnley. Foto: composición de LR/FPF/captura de América TV

Oliver Sonne se convirtió en el primer 'extranjero' de la selección peruana en sumarse a la concentración para el partido ante Uruguay, por la fecha 17 de las eliminatorias. Este lunes 1 de septiembre, cerca de la medianoche, el 'Vikingo' arribó a Montevideo para unirse a los convocados del medio local, quienes están en la capital charrúa desde el último sábado.

El lateral del Burnley es uno de los futbolistas cuya actualidad causa mayor expectativa entre los hinchas por sus recientes apariciones en la Carabao Cup (EFL Cup) y Premier League de Inglaterra. "Estoy en un buen momento. (Burnley) es un buen equipo, hicimos una buena temporada y estamos en la Premier League. Vamos mejorando y estoy muy feliz", declaró Sonne para 'Fútbol en América'.

PUEDES VER: Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League

lr.pe

¿Cómo llega Oliver Sonne a la selección peruana?

En este arranque de temporada, el peruano-danés ha disputado todos los partidos de su club: tres por la Premier y uno por la Carabao. En dos de ellos fue titular e incluso llegó a marcar el gol del triunfo ante Derby County, con el cual le dio a su escuadra la clasificación a dieciseisavos de final de la EFL Cup.

Lamentablemente, perdió el último encuentro, ante Manchester United, en el cual jugó los 8 minutos finales. Cuando parecía que el Burnley se llevaba un valioso empate de su visita a Old Trafford, un gol de penal en el tiempo añadido le dio a los diablos rojos el triunfo por 3-2. Con la derrota, el conjunto vinotinto se quedó en el puesto 14 de la tabla de posiciones, con solo 3 puntos.

PUEDES VER: Perú entre el lamento y la esperanza de clasificar al Mundial

lr.pe

¿Oliver Sonne será titular ante Uruguay?

Debido a su buena actualidad en Inglaterra, muchos hinchas piden a Oliver Sonne como parte del once titular, en la función de lateral por derecha. Esta es la misma posición en la que el DT Óscar Ibáñez lo ha hecho jugar anteriormente (ante Colombia y Ecuador).

Su competidor por el puesto será Luis Advíncula, quien no viene siendo considerado en Boca Juniors y llegará algo falto de ritmo. Sonne podría aprovechar esta oportunidad para tener su primera titularidad en la era Ibáñez.

Notas relacionadas
Programación de la fecha 17 de las Eliminatorias 2025: ¿cómo va Perú y las otras selecciones en la tabla de posiciones?

Programación de la fecha 17 de las Eliminatorias 2025: ¿cómo va Perú y las otras selecciones en la tabla de posiciones?

LEER MÁS
Perú vs Uruguay: fecha, hora y canal confirmado de la penúltima jornada por Eliminatorias 2026

Perú vs Uruguay: fecha, hora y canal confirmado de la penúltima jornada por Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Perú entre el lamento y la esperanza de clasificar al Mundial

Perú entre el lamento y la esperanza de clasificar al Mundial

LEER MÁS
Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

LEER MÁS
Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

LEER MÁS
¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sergio Peña reveló el verdadero motivo por el que dejó PAOK y decidió fichar por Alianza Lima: "Sentí que me habían mentido"

Sergio Peña reveló el verdadero motivo por el que dejó PAOK y decidió fichar por Alianza Lima: "Sentí que me habían mentido"

LEER MÁS
Gremio de Porto Alegre comparó a Erick Noriega con Oliver Atom de 'Supercampeones': "¡Lo salvó en la línea!"

Gremio de Porto Alegre comparó a Erick Noriega con Oliver Atom de 'Supercampeones': "¡Lo salvó en la línea!"

LEER MÁS
Erick Noriega y la emotiva conversación que mantuvo con su esposa minutos antes de debutar con Gremio: "Estoy nervioso"

Erick Noriega y la emotiva conversación que mantuvo con su esposa minutos antes de debutar con Gremio: "Estoy nervioso"

LEER MÁS
Programación de la fecha 17 de las Eliminatorias 2025: ¿cómo va Perú y las otras selecciones en la tabla de posiciones?

Programación de la fecha 17 de las Eliminatorias 2025: ¿cómo va Perú y las otras selecciones en la tabla de posiciones?

LEER MÁS
Revelan comprometedor informe sobre Rodrigo Ureña tras el clásico: habría infringido el reglamento e insultado al árbitro

Revelan comprometedor informe sobre Rodrigo Ureña tras el clásico: habría infringido el reglamento e insultado al árbitro

LEER MÁS
Perú vs Uruguay: fecha, hora y canal confirmado de la penúltima jornada por Eliminatorias 2026

Perú vs Uruguay: fecha, hora y canal confirmado de la penúltima jornada por Eliminatorias 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La paradoja alimentaria en el Perú

Casa de comerciante en Comas sufre atentado con explosivo por parte de delincuente

Carlincatura del lunes 1 de setiembre de 2025

Deportes

Prensa brasileña se rinde a Erick Noriega tras su espectacular debut con Gremio: “El Beckenbauer latino”

DT de Pumas lanzó frío comentario sobre la llegada de Piero Quispe a Sydney de Australia: "Tenía otras opciones, pero bueno"

DT de Gremio explicó por qué Erick Noriega fue importante en el empate ante Flamengo: "Tuve que traerlo de vuelta"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Expresidenta de la CIDH, Julissa Mantilla: “Podemos salirnos de la OEA, la ONU, y sumarnos al club de Cuba, Venezuela, Nicaragua”

Juez Juan Carlos Checkley continuará con los casos de Juan Santiváñez: PJ rechazó pedido de la Fiscalía

Pedro Castillo recibe hasta 10 visitas por día en Barbadillo: congresistas y exministros lo frecuentan

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota