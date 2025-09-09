La selección peruana cayó 1-0 ante Paraguay en la última fecha de las Eliminatorias 2026. Acabado el compromiso, Eddie Fleischman apuntó contra Agustín Lozano, presidente de la FPF. "Final de la peor campaña de la historia del Perú desde que se juega todos contra todos. Lozano, el inmoral de la FPF batió récord: una campaña peor que la del 2010 con la exclusión de jugadores en la tercera fecha por lo del Golf Los Inkas", escribió en su cuenta de X.

Noticia en desarrollo...