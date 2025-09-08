Renato Tapia fue uno de los jugadores que quedó fuera de la lista final para jugar ante Uruguay. Foto: composición LR/captura de 'Full Deporte'/YouTube

La selección peruana se alista para afrontar su último partido en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Tras concretar su eliminación en la jornada pasada, la Bicolor recibirá a Paraguay este martes 9 de septiembre y buscará cerrar su participación con una victoria. A poco de este encuentro, se conoció que Renato Tapia, en representación de varios futbolistas de la Bicolor, habría pedido que Óscar Ibáñez siga al mando del equipo nacional. Esta información fue cuestionada por el comentarista deportivo Eddie Fleischman.

En el programa streaming 'Full Deporte', el popular 'Colorado' se mostró en contra de la postura del actual jugador del Al-Wasl FC por atribuirse esa función de poder elegir al nuevo técnico de la selección peruana.

Eddie Fleischman criticó a Renato Tapia por caso Óscar Ibáñez

"Lo que dice Ibáñez, lo que se atreve a solicitar Tapia, yo siento que seguimos enviciados en que cualquier huev*** puede decir cualquier cosa. Entre los periodistas sí porque nadie nos va a decir que no. Yo soy cualquier huev*** que puede decir cualquier cosa, pero yo no tomo decisiones en la Federación ni soy quien va a designar al técnico. No voy a atribuirme la tarea de llamar y declarar siendo alguien dentro del sistema", dijo en un primer momento.

El comunicador indicó que él, que no forma parte del espectro de la Blanquirroja, puede proponer técnicos; sin embargo, un futbolista no tiene ese derecho. Además, señaló que quizá exista algún miedo de Tapia a que su convocatoria esté en peligro si llega otro técnico.

"Yo no estoy dentro (del sistema), fuera del sistema todos podemos opinar sobre quién puede dirigir a la selección... Un jugador de selección o de club no tiene la atribución de pedir públicamente quién debe dirigir o no, ¿o acaso es temor de que un nuevo técnico no los considere?. ¿Será que hay jugadores que dicen con Ibáñez soy fijo y sin él no sé?", sentenció.

Óscar Ibáñez aseguró que dirigirá los amistosos de noviembre de Perú

En rueda de prensa desde la Videna, previo al Perú vs Paraguay, el exportero nacional confirmó que se quedará hasta finales de año por pedido expreso de Agustín Lozano, presidente de la FPF. De esta forma, Ibáñez dirigirá los amistosos que tendrá la Bicolor en octubre (ante Chile) y noviembre (frente a Rusia y Chile).