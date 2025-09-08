HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Eddie Fleischman arremetió contra Renato Tapia por pedir que Óscar Ibáñez continúe: "¿Acaso es temor de que un nuevo DT no lo considere?"

El comentarista cuestionó duramente a Renato Tapia tras conocerse que solicitó mantener a Óscar Ibáñez como técnico de la selección peruana de cara al siguiente proceso clasificatorio.

Renato Tapia fue uno de los jugadores que quedó fuera de la lista final para jugar ante Uruguay. Foto: composición LR/captura de 'Full Deporte'/YouTube
Renato Tapia fue uno de los jugadores que quedó fuera de la lista final para jugar ante Uruguay. Foto: composición LR/captura de 'Full Deporte'/YouTube

La selección peruana se alista para afrontar su último partido en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Tras concretar su eliminación en la jornada pasada, la Bicolor recibirá a Paraguay este martes 9 de septiembre y buscará cerrar su participación con una victoria. A poco de este encuentro, se conoció que Renato Tapia, en representación de varios futbolistas de la Bicolor, habría pedido que Óscar Ibáñez siga al mando del equipo nacional. Esta información fue cuestionada por el comentarista deportivo Eddie Fleischman.

En el programa streaming 'Full Deporte', el popular 'Colorado' se mostró en contra de la postura del actual jugador del Al-Wasl FC por atribuirse esa función de poder elegir al nuevo técnico de la selección peruana.

PUEDES VER: Universitario respondió fuerte a Sport Boys tras acusar de desleal a Di Benedetto por falta que causó lesión: 'Por eso están donde están'

lr.pe

Eddie Fleischman criticó a Renato Tapia por caso Óscar Ibáñez

"Lo que dice Ibáñez, lo que se atreve a solicitar Tapia, yo siento que seguimos enviciados en que cualquier huev*** puede decir cualquier cosa. Entre los periodistas sí porque nadie nos va a decir que no. Yo soy cualquier huev*** que puede decir cualquier cosa, pero yo no tomo decisiones en la Federación ni soy quien va a designar al técnico. No voy a atribuirme la tarea de llamar y declarar siendo alguien dentro del sistema", dijo en un primer momento.

El comunicador indicó que él, que no forma parte del espectro de la Blanquirroja, puede proponer técnicos; sin embargo, un futbolista no tiene ese derecho. Además, señaló que quizá exista algún miedo de Tapia a que su convocatoria esté en peligro si llega otro técnico.

"Yo no estoy dentro (del sistema), fuera del sistema todos podemos opinar sobre quién puede dirigir a la selección... Un jugador de selección o de club no tiene la atribución de pedir públicamente quién debe dirigir o no, ¿o acaso es temor de que un nuevo técnico no los considere?. ¿Será que hay jugadores que dicen con Ibáñez soy fijo y sin él no sé?", sentenció.

PUEDES VER: Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores: lo hizo para favorecer a apostadores

lr.pe

Óscar Ibáñez aseguró que dirigirá los amistosos de noviembre de Perú

En rueda de prensa desde la Videna, previo al Perú vs Paraguay, el exportero nacional confirmó que se quedará hasta finales de año por pedido expreso de Agustín Lozano, presidente de la FPF. De esta forma, Ibáñez dirigirá los amistosos que tendrá la Bicolor en octubre (ante Chile) y noviembre (frente a Rusia y Chile).

Notas relacionadas
Alineaciones de Perú versus Paraguay: formaciones del partido por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Alineaciones de Perú versus Paraguay: formaciones del partido por la última fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Renato Tapia habría pedido que Óscar Ibáñez siga en la selección peruana para las próximas Eliminatorias: "Se acercó a Lozano"

Renato Tapia habría pedido que Óscar Ibáñez siga en la selección peruana para las próximas Eliminatorias: "Se acercó a Lozano"

LEER MÁS
Óscar Ibáñez tajante sobre aparición de nuevas promesas en la selección peruana: "Vine en 1993 y seguimos hablando de lo mismo"

Óscar Ibáñez tajante sobre aparición de nuevas promesas en la selección peruana: "Vine en 1993 y seguimos hablando de lo mismo"

LEER MÁS
Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cuánto pagó el 5y6 de la Rinconada hoy, 7 de septiembre: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

Cuánto pagó el 5y6 de la Rinconada hoy, 7 de septiembre: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

LEER MÁS
Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores: lo hizo para favorecer a apostadores

Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores: lo hizo para favorecer a apostadores

LEER MÁS
André Carrillo revela que fracasó al invertir en curioso rubro fuera del fútbol: "Perdí un hu*** de plata"

André Carrillo revela que fracasó al invertir en curioso rubro fuera del fútbol: "Perdí un hu*** de plata"

LEER MÁS
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO del domingo 7 de septiembre 2025: ganadores, premios de todas las carreras del INH

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO del domingo 7 de septiembre 2025: ganadores, premios de todas las carreras del INH

LEER MÁS
Óscar Ibáñez no seguirá como DT de Perú tras duelo ante Paraguay: FPF decidió cambiar su futuro previo a último partido

Óscar Ibáñez no seguirá como DT de Perú tras duelo ante Paraguay: FPF decidió cambiar su futuro previo a último partido

LEER MÁS
Juan Pablo Freytes y su millonaria revalorización con Fluminense: vale más del triple de lo que pagó Alianza Lima por él

Juan Pablo Freytes y su millonaria revalorización con Fluminense: vale más del triple de lo que pagó Alianza Lima por él

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

Indecopi multa a Arcor con más de S/40.000 por publicidad engañosa en los empaques de sus productos que exageraban con relleno

¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

Deportes

Alineaciones de Venezuela contra Colombia por el repechaje en las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Leao Butrón denuncia en redes que repartidor de delivery dañó el espejo del auto de su hermano: ''La empresa no responde''

Alineaciones de Bolivia versus Brasil: formaciones del partido por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte: mujer se desmaya luego de saludar a la presidenta durante ceremonia Palacio de Gobierno

Ulises Villegas, alcalde de Comas, es acusado de obligar a trabajadoras a vestirse de porristas

Curwen en La República: "Pareciera que un guionista de Al Fondo Hay Sitio escribiera la política peruana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota