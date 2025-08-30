Oliver Sonne volvió a jugar en la Premier League con Burnley este sábado 30 de agosto. El futbolista danés-peruano, recientemente convocado a Perú para el cierre de las Eliminatorias 2026, ingresó en el segundo tiempo en lo que fue la derrota de su equipo por 3-2 ante el Manchester United en Old Trafford. Al margen de su estreno en la liga inglesa, el popular 'Vikingo' fue protagonista, aunque de manera inconsciente, de un hecho particular: Marcelo Espina le cambió de nacionalidad mientras comentaba el partido.

El reconocido periodista de ESPN, cadena internacional donde se transmite la Pemier League, se confundió sobre la ciudadanía de Oliver Sonne y señaló que era francés. Lo curioso es que no se dio cuenta nunca del error.

Comentarista de ESPN se confunde y le cambia de nacionalidad a Oliver Sonne

El lateral izquierdo ingresó al minuto 82, cuando el partido se encontraba igualado 2-2. En ese momento, el técnico Scott Parker consideró que era el momento de Sonne, quien venía de marcar un gol agónico en el partido pasado dándole el pase a The Clarets a la siguiente fase de la Carabao Cup.

Minutos después de entrar al campo, el comentarista se dio cuenta del cambio de sistema táctico del Burnley y fue ahí cuando lo llamó "francés". "El ingresado el numéro 22, francés, Sonne se fue sobre la derecha en el lugar de Larsen, pero es más de marca, defensivo, defensivo”, dijo el exjugador.

Próximo partido de Oliver Sonne con Burnley

El siguiente partido del danés-peruano con su equipo será ante el Liverpool. El encuentro está programado para el 14 de septiembre desde las 8.00 a. m. (hora peruana) en el Turf Moor.