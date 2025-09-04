HOYSuscripcion LR Focus

Eddie Fleischman destacó a un jugador de Perú pese a goleada de Uruguay y despotricó contra la FPF: "Inmoral e incompetente"

El comentarista deportivo criticó con dureza a Agustín Lozano por la desastroza actualidad de Perú, que con la derrota ante Uruguay selló su eliminación de la próxima Copa del Mundo.

La selección peruana agotó oficialmente sus opciones de acceder a la próxima Copa del Mundo. Peró cayó 3-0 ante Uruguay en el Estadio Centenario por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026 y consumó una de sus pésimas actuaciones: registró 14 partidos sin poder ganar y sin marcar un gol de visita por competiciones oficiales. Esta situación ha generado diversas críticas en terrirorio nacional. Uno de los que se manifestó sobre la actualidad de la Bicolor fue Eddie Fleischman.

El popular 'Colorado', quien es activo en su cuenta oficial de X, apuntó duramente contra Agustín Lozano y la FPF, institución que preside, por la dura situación deportiva de la Bicolor. Además, resaltó la actuación de Pedro Gallese ante la Celeste.

Eddie Fleischman y su duro mensaje duraente el Perú vs Uruguay

"De no ser por Gallese, Perú estaría 4 goles abajo. Sin fútbol, sin individualidades, sin intensidad, sin armonía, sin desequilibrio, sin resto físico, sin rebeldía, sin carácter. En los últimos 6 años, Lozano destruyó lo que se había avanzado. FPF incompetente e inmoral", posteó el comunicador mientras se jugaba el Perú vs Uruguay.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

Con la caída ante Uruguay, Perú quedó séptimo con 12 puntos. En tanto, Venezuela y Bolivia pelearán el repechaje en la última jornada.

PuestoEquiposPJPGPEPPDFPuntos
1Argentina1712232238
2Brasil17845628
3Uruguay177641027
4Ecuador17782826
5Colombia17674725
6Paraguay17674325
7Venezuela17467-718
8Bolivia175210-1917
9Perú17269-1412
10Chile172411-1610
