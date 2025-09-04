La selección peruana agotó oficialmente sus opciones de acceder a la próxima Copa del Mundo. Peró cayó 3-0 ante Uruguay en el Estadio Centenario por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026 y consumó una de sus pésimas actuaciones: registró 14 partidos sin poder ganar y sin marcar un gol de visita por competiciones oficiales. Esta situación ha generado diversas críticas en terrirorio nacional. Uno de los que se manifestó sobre la actualidad de la Bicolor fue Eddie Fleischman.

El popular 'Colorado', quien es activo en su cuenta oficial de X, apuntó duramente contra Agustín Lozano y la FPF, institución que preside, por la dura situación deportiva de la Bicolor. Además, resaltó la actuación de Pedro Gallese ante la Celeste.

Eddie Fleischman y su duro mensaje duraente el Perú vs Uruguay

"De no ser por Gallese, Perú estaría 4 goles abajo. Sin fútbol, sin individualidades, sin intensidad, sin armonía, sin desequilibrio, sin resto físico, sin rebeldía, sin carácter. En los últimos 6 años, Lozano destruyó lo que se había avanzado. FPF incompetente e inmoral", posteó el comunicador mientras se jugaba el Perú vs Uruguay.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

Con la caída ante Uruguay, Perú quedó séptimo con 12 puntos. En tanto, Venezuela y Bolivia pelearán el repechaje en la última jornada.