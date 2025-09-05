HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Deportes

Fleischman dejó inesperado comentario sobre suplencia de Oliver Sonne en Perú y titularidad de Advíncula: "Tengo derecho a sospechar que..."

Pese a venir en buen momento con Burnley de Inglaterra, Sonne no ingresó en el Perú vs Uruguay. Óscar Ibáñez prefirió a Luis Advíncula en lugar del popular 'Vikingo'.

Oliver Sonne juega actualmente en Burnley de la Premier League. Foto: composición LR/captura de 'Juego Cruzado'/AFP
Oliver Sonne juega actualmente en Burnley de la Premier League. Foto: composición LR/captura de 'Juego Cruzado'/AFP

Perú no pudo dar el golpe ante Uruguay y perdió 3-0, resultado que acabó oficialmente con sus sueños de clasificar al siguiente Mundial. Pese a las expectativas generadas por dejar una buena imagen en Montevideo tras estar con pie y medio fuera de la clasificación, la Bicolor mostró un performance pobre y se despidió sin poder anotar de visita en unas eliminatorias por primera vez en su historia. Uno de los cuestionamientos al técnico Óscar Ibáñez fue la titularidad de Luis Advíncula por Oliver Sonne, quien no tuvo minutos ante la Celeste.

El comentarista Eddie Fleischman cuestionó esta decisión de Ibáñez en el programa streaming 'Juego Cruzado' y señaló que la actualidad deportiva de ambos jugadores son totalmente diferentes. Mientras que Oliver Sonne ha tenido una participación más activa con Burnley por la Copa de la Liga de Inglaterra y la Premier League, Advíncula es suplente en Boca Juniors.

PUEDES VER: ¿Dardo a Agustín Lozano? Marcos López y su dura crítica tras eliminación de Perú del Mundial: 'Deben hacerse cargo los que toman decisiones'

lr.pe

Eddie Fleischman cuestionó suplencia de Oliver Sonne

"Yo tengo derecho a sospechar de que algo perciben adentro. El respeto y confianza por Advíncula no quita que Sonne pueda jugar como un segundo extremo como hacía Polo. Hoy, Advíncula es suplente en Boca Juniors, juega poco, y Sonne juega en la Premier League", apuntó Fleischman.

Ante la respuesta del panel sobre si hay una cuestión personal detrás, el comunicador afirmó que contempla esa posibilidad. "Tengo mis dudas sobre si no es un tema personal", agregó.

PUEDES VER: Yoshimar Yotún deja doloroso mensaje tras goleada de Uruguay y eliminación de Perú del Mundial: 'Todo es difícil'

lr.pe
Notas relacionadas
Christian Cueva no quiso perderse el Perú vs Uruguay: captan a 'Aladino' viendo la eliminación al Mundial frente a su TV

Christian Cueva no quiso perderse el Perú vs Uruguay: captan a 'Aladino' viendo la eliminación al Mundial frente a su TV

LEER MÁS
Perú se despide del mundial: los memes más crueles tras la derrota contra Uruguay en Eliminatorias

Perú se despide del mundial: los memes más crueles tras la derrota contra Uruguay en Eliminatorias

LEER MÁS
¿Dardo a Agustín Lozano? Marcos López y su dura crítica tras eliminación de Perú del Mundial: "Deben hacerse cargo los que toman decisiones"

¿Dardo a Agustín Lozano? Marcos López y su dura crítica tras eliminación de Perú del Mundial: "Deben hacerse cargo los que toman decisiones"

LEER MÁS
Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

LEER MÁS
Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

LEER MÁS
Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Dardo a Agustín Lozano? Marcos López y su dura crítica tras eliminación de Perú del Mundial: "Deben hacerse cargo los que toman decisiones"

¿Dardo a Agustín Lozano? Marcos López y su dura crítica tras eliminación de Perú del Mundial: "Deben hacerse cargo los que toman decisiones"

LEER MÁS
Diego Rebagliati apuntó contra Carlos Zambrano por esperar jugar con Perú ante Uruguay tras viaje a Alemania: "No vengas y pidas ser titular"

Diego Rebagliati apuntó contra Carlos Zambrano por esperar jugar con Perú ante Uruguay tras viaje a Alemania: "No vengas y pidas ser titular"

LEER MÁS
Independiente pediría la suspensión del Alianza Lima vs U. de Chile: club argentino busca apelar fallo de Conmebol

Independiente pediría la suspensión del Alianza Lima vs U. de Chile: club argentino busca apelar fallo de Conmebol

LEER MÁS
Independiente arremete contra Conmebol y la U. de Chile tras fallo que lo descalifica de Copa Sudamericana: "Ganaron los violentos"

Independiente arremete contra Conmebol y la U. de Chile tras fallo que lo descalifica de Copa Sudamericana: "Ganaron los violentos"

LEER MÁS
Sujetos no identificados queman y pintan las paredes del Estadio Matute de Alianza Lima: “Mira tu basura”

Sujetos no identificados queman y pintan las paredes del Estadio Matute de Alianza Lima: “Mira tu basura”

LEER MÁS
Yoshimar Yotún deja doloroso mensaje tras goleada de Uruguay y eliminación de Perú del Mundial: "Todo es difícil"

Yoshimar Yotún deja doloroso mensaje tras goleada de Uruguay y eliminación de Perú del Mundial: "Todo es difícil"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Deportes

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota