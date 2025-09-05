Perú no pudo dar el golpe ante Uruguay y perdió 3-0, resultado que acabó oficialmente con sus sueños de clasificar al siguiente Mundial. Pese a las expectativas generadas por dejar una buena imagen en Montevideo tras estar con pie y medio fuera de la clasificación, la Bicolor mostró un performance pobre y se despidió sin poder anotar de visita en unas eliminatorias por primera vez en su historia. Uno de los cuestionamientos al técnico Óscar Ibáñez fue la titularidad de Luis Advíncula por Oliver Sonne, quien no tuvo minutos ante la Celeste.

El comentarista Eddie Fleischman cuestionó esta decisión de Ibáñez en el programa streaming 'Juego Cruzado' y señaló que la actualidad deportiva de ambos jugadores son totalmente diferentes. Mientras que Oliver Sonne ha tenido una participación más activa con Burnley por la Copa de la Liga de Inglaterra y la Premier League, Advíncula es suplente en Boca Juniors.

Eddie Fleischman cuestionó suplencia de Oliver Sonne

"Yo tengo derecho a sospechar de que algo perciben adentro. El respeto y confianza por Advíncula no quita que Sonne pueda jugar como un segundo extremo como hacía Polo. Hoy, Advíncula es suplente en Boca Juniors, juega poco, y Sonne juega en la Premier League", apuntó Fleischman.

Ante la respuesta del panel sobre si hay una cuestión personal detrás, el comunicador afirmó que contempla esa posibilidad. "Tengo mis dudas sobre si no es un tema personal", agregó.