Previo al inicio del partido entre Perú y Paraguay por las Eliminatorias 2026, el actual técnico de la Bicolor, Óscar Ibáñez, conversó con los medios y habló sobre su futuro al mando de la selección. Señaló que, pese a los rumores, ya sostuvo una reunión con Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, quien le pidió que continuara hasta noviembre.

Esto ocurre luego de que Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, no estaría conforme con el trabajo del exportero. Así lo aseguró Líbero, que indica que "el exadministrador de Universitario de Deportes considera que el trabajo del recordado exarquero no tiene el sustento suficiente como para ratificarlo de cara a los amistosos que restan este año".

¿Qué dijo Óscar Ibáñez sobre su futuro en la selección peruana?

"Es un tema del que se habló bastante, pero es lo mismo que dije hace tiempo. La conversación que tuve con Agustín, que me pidió que siga hasta noviembre y le respondí que sí. Ahora estamos enfocados en estos partidos, por los muchachos y por la gente que hoy vendrá al estadio", declaró.

¿Cuántos partidos va dirigiendo Óscar Ibáñez a Perú?

Óscar Ibáñez, quien tomó el mando de la selección peruana de manera interina tras la salida de Jorge Fossati, dirigirá este martes ante Paraguay su sexto encuentro oficial, el cual marcará la despedida de la Bicolor en estas Eliminatorias.