HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP
Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP     Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP     Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP     
Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela
Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     
Deportes

Oliver Sonne sorprende al revelar que aceptaría jugar en inédita posición ante Uruguay por Eliminatorias: "Sí puedo"

Oliver Sonne, lateral del Burnley, podría sorprender al jugar en otra zona de la cancha debido a su gran momento en la Premier League. Anotó un golazo recientemente con el Burnley

Oliver Sonne asombra al aceptar jugar en otra posición con Perú: Lr/ESPN
Oliver Sonne asombra al aceptar jugar en otra posición con Perú: Lr/ESPN

Llegó la hora de la verdad. La selección peruana se enfrenta a un verdadero reto ante Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias. Los 'charrúas' parten como amplios favoritos, ya que se encuentran muy cerca de clasificar al Mundial 2026. En cambio, el elenco nacional contempla algunas bajas en el once titular, aunque Óscar Ibáñez podría aprovechar el buen momento de Oliver Sonne en la Premier League.

El volante lateral sorprendió a todos los hinchas del Burnley al anotar un golazo como un delantero de experiencia para derrotar 2-1 a Derby Country. Por este motivo, en caso de emergencia, Oliver Sonne sorprendió al aceptar jugar en inédita posición ante Uruguay.

PUEDES VER: Juan Jayo aseguró que Erick Noriega le quitaría el puesto a un indiscutible titular de Perú: "Será un dolor de cabeza"

lr.pe

¿En qué posición inédita aceptó jugar Oliver Sonne ante Uruguay?

América Deportes, ante la falta de goleadores en la selección peruana, preguntó a Oliver Sonne la posibilidad de jugar como '9'. El joven futbolista de 24 años suele jugar de volante lateral, pero anda fino en definición. "Sí, puedo y estoy en buen momento en Inglaterra", declaró entre risas el jugador peruano-danés. Es importante destacar que Luis Ramos arrancará de '9' ante los 'charrúas'.

“Fue un gol realmente bueno, y lo vi de nuevo. Rambo y Mike Treso, que entraron, lo hicieron muy bien, con el último pase y, obviamente, con una excelente definición. Estoy muy contento de ayudar al equipo de esa manera, aunque soy lateral derecho", enfatizó Oliver Sonne en programa deportivo de América TV.

PUEDES VER: Brasil vs Chile: día, hora y canal TV del partido por Eliminatorias en el estadio Maracaná

lr.pe

¿A qué hora juegan Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026?

El encuentro entre Perú y Uruguay se llevará a cabo el jueves 4 de septiembre a las 6:30 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, el partido iniciará a las 8:30 p.m. Por su parte, en Venezuela, Chile y Bolivia el inicio está programado para las 7:30 p.m., mientras que en México comenzará a las 5:30 p.m. En España, el duelo se podrá seguir a la 1:30 a.m. del viernes 5.

PUEDES VER: Juan Jayo aseguró que Erick Noriega le quitaría el puesto a un indiscutible titular de Perú: "Será un dolor de cabeza"

lr.pe

¿Dónde ver Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026?

En territorio peruano, el Perú vs Uruguay se podrá ver a través de América TV y ATV, en señal abierta, y por medio de Movistar Deportes, por cable. Además, de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV APP.

Notas relacionadas
Oliver Sonne y su felicidad tras ser el primer 'extranjero' en sumarse a la selección peruana: "Estoy en un buen momento"

Oliver Sonne y su felicidad tras ser el primer 'extranjero' en sumarse a la selección peruana: "Estoy en un buen momento"

LEER MÁS
Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

LEER MÁS
Oliver Sonne se llena de confianza tras su gol y 'advierte' al Manchester United: "Podemos ser muy difíciles"

Oliver Sonne se llena de confianza tras su gol y 'advierte' al Manchester United: "Podemos ser muy difíciles"

LEER MÁS
Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

LEER MÁS
Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

LEER MÁS
¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cecilio Waterman y su venturoso presente en Chile: de decepcionar en Alianza Lima a ser goleador y candidato a campeón

Cecilio Waterman y su venturoso presente en Chile: de decepcionar en Alianza Lima a ser goleador y candidato a campeón

LEER MÁS
Hinchas de la U. de Chile reciben durísima sanción en Argentina tras hechos de violencia ante Independiente por Copa Sudamericana

Hinchas de la U. de Chile reciben durísima sanción en Argentina tras hechos de violencia ante Independiente por Copa Sudamericana

LEER MÁS
Paolo Guerrero fue contactado desde Brasil tras deslumbrante debut de Erick Noriega: "La gente de Gremio está..."

Paolo Guerrero fue contactado desde Brasil tras deslumbrante debut de Erick Noriega: "La gente de Gremio está..."

LEER MÁS
Árbitro Jordi Espinoza contesta con cita bíblica tras publicación de Renzo Garcés: "El hipócrita con la boca daña a su prójimo"

Árbitro Jordi Espinoza contesta con cita bíblica tras publicación de Renzo Garcés: "El hipócrita con la boca daña a su prójimo"

LEER MÁS
¿Qúé resultados necesita Perú para lograr el milagro y clasificar al repechaje de las Eliminatorias 2026?

¿Qúé resultados necesita Perú para lograr el milagro y clasificar al repechaje de las Eliminatorias 2026?

LEER MÁS
Regalan entradas para el Perú vs Uruguay por las Eliminatorias: la razón por la cual la AUF tomó drástica media

Regalan entradas para el Perú vs Uruguay por las Eliminatorias: la razón por la cual la AUF tomó drástica media

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Brasil usará método que mide las emisiones de metano para impulsar la ganadería sostenible

Hinchas de la U. de Chile reciben durísima sanción en Argentina tras hechos de violencia ante Independiente por Copa Sudamericana

Canal confirmado de Brasil ante Chile por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Deportes

Hinchas de la U. de Chile reciben durísima sanción en Argentina tras hechos de violencia ante Independiente por Copa Sudamericana

Canal confirmado de Brasil ante Chile por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Brasil vs Chile: día, horal y canal TV del partido por Eliminatorias en el estadio Maracaná

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Caso Andrés Hurtado: Fiscalía cita a Jorge Benavides y futbolista Tiago Cantoro por presunto de lavado de activos

Obispos peruanos rechazan ley de amnistía y alertan sobre impunidad de crímenes: "Es una ley contraria a la justicia"

Carlincatura expone las contradicciones en la vacancia y prisión de Pedro Castillo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota