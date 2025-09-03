Llegó la hora de la verdad. La selección peruana se enfrenta a un verdadero reto ante Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias. Los 'charrúas' parten como amplios favoritos, ya que se encuentran muy cerca de clasificar al Mundial 2026. En cambio, el elenco nacional contempla algunas bajas en el once titular, aunque Óscar Ibáñez podría aprovechar el buen momento de Oliver Sonne en la Premier League.

El volante lateral sorprendió a todos los hinchas del Burnley al anotar un golazo como un delantero de experiencia para derrotar 2-1 a Derby Country. Por este motivo, en caso de emergencia, Oliver Sonne sorprendió al aceptar jugar en inédita posición ante Uruguay.

¿En qué posición inédita aceptó jugar Oliver Sonne ante Uruguay?

América Deportes, ante la falta de goleadores en la selección peruana, preguntó a Oliver Sonne la posibilidad de jugar como '9'. El joven futbolista de 24 años suele jugar de volante lateral, pero anda fino en definición. "Sí, puedo y estoy en buen momento en Inglaterra", declaró entre risas el jugador peruano-danés. Es importante destacar que Luis Ramos arrancará de '9' ante los 'charrúas'.

“Fue un gol realmente bueno, y lo vi de nuevo. Rambo y Mike Treso, que entraron, lo hicieron muy bien, con el último pase y, obviamente, con una excelente definición. Estoy muy contento de ayudar al equipo de esa manera, aunque soy lateral derecho", enfatizó Oliver Sonne en programa deportivo de América TV.

¿A qué hora juegan Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026?

El encuentro entre Perú y Uruguay se llevará a cabo el jueves 4 de septiembre a las 6:30 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, el partido iniciará a las 8:30 p.m. Por su parte, en Venezuela, Chile y Bolivia el inicio está programado para las 7:30 p.m., mientras que en México comenzará a las 5:30 p.m. En España, el duelo se podrá seguir a la 1:30 a.m. del viernes 5.

¿Dónde ver Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026?

En territorio peruano, el Perú vs Uruguay se podrá ver a través de América TV y ATV, en señal abierta, y por medio de Movistar Deportes, por cable. Además, de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV APP.