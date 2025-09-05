HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Programación de la semifinal de Mundial de Vóley Femenino 2025: llaves y horarios definidos

El máximo campeonato de voleibol ingresa a la recta final con 4 potencias de este deporte, con experiencia en la VNL y en torneos sudamericanos, peleando por la gloria absoluta de este deporte.

Mundial de Vóley 2025 ingresa a su fase final en Tailandia. Foto: ESPN
Mundial de Vóley 2025 ingresa a su fase final en Tailandia. Foto: ESPN

El Campeonato Mundial de Voleibol Femenino FIVB 2025 se aproxima a su fase decisiva. Tras intensos encuentros en los cuartos de final, en Tailandia, arrancan las semifinales en Tailandia. Italia sigue vivo y es una de las principales candidatas para tocar la gloria en la novedosa edición.

Por otro lado, el sexteto japonés sobrevivió ante Países Bajos que lo empujó a cinco sets para volver a instalarse en una semifinal mundialista por primera vez desde el 2010. Justamente, en aquella ocasión se colgó la medalla de bronce. El elenco neerlandés demostró que eliminar a Serbia en octavos de final no fue casualidad. De este modo, se viene unas 'semis' de infarto en el máximo torneo de vóley.

lr.pe

¿Cuáles son las llaves y horarios para ver las semifinales del Mundial de Vóley?

Los 4 mejores equipos del vóley se ven las caras en las semifinales del Mundial 2025. La llave más atractiva será la de Italia vs Brasil, aunque la escuela japonesa tendrá un partidazo contra las turcas. La prensa deportiva internacional asegura que serán las mejores 'semis' en los últimos años por el nivel y la rivalidad de estos sextetos. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios y cruces.

  • Japón vs Turquía por la semifinal: 03:30 a.m. (Hora peruana)
  • Italia vs Brasil por la semifinal: 07:30 am (Hora peruana)

Finales:

  • Partido por el tercer lugar: 03:30 am (Hora peruana)
  • Final del Mundial Femenino de Vóley 2025: 07:30 hora (Hora peruana)

¿En qué canal ver las semifinales del Mundial de Vóley 2025?

Las semifinales estarán a cargo de Latina TV por señal abierta, DSports (canal oficial del torneo) y SporTV. Otra opción para seguir la fase final del torneo del Mundial de Vóley 2025 es a través de la plataforma DGO y VBTV.

lr.pe

Máximos ganadores del Mundial de Vóley

  • Rusia (incluyendo los títulos de la Unión Soviética): 7 títulos 
  • Japón — 3 títulos 
  • Cuba — 3 títulos 
  • China — 2 títulos 
  • Serbia — 2 títulos (2018 y 2022) 
  • Estados Unidos — 1 título 
  • Italia — 1 título

