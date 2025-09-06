HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Turquía vs Italia EN VIVO por la final del Mundial del Vóley 2025: ¿a qué hora y donde ver este partidazo?

Turquía llega a la final tras vencer 3-1 a Japón, una histórica victoria, mientras que Italia superó 3-2 a Brasil en una emocionante semifinal.

Turquía vs Italia EN VIVO por la final del Mundial del Vóley 2025. Foto: composición LR
Turquía vs Italia EN VIVO por la final del Mundial del Vóley 2025. Foto: composición LR

Todo está listo para la gran final del Mundial de Vóley 2025, que se disputará en el Estadio Cubierto Huamark de Bangkok (Tailandia). Turquía llega a este partido tras vencer 3-1 a Japón, logrando una histórica hazaña, ya que nunca antes había derrotado a las niponas. Por su parte, Italia superó 3-2 a Brasil en un duelo muy disputado.

El encuentro se podrá seguir a través de Latina TV (señal abierta) y DSports (canal oficial del torneo). Además, podrás encontrar toda la cobertura aquí, en La República Deportes.

¿A qué hora juega Turquía vs Italia por la final del Mundial de Vóley 2025?

El encuentro está programado para jugarse desde las 7.30 (hora peruana). A continuación los horarios para otros países.

  • Perú: 7.30 p. m.
  • Colombia: 7.30 p. m.
  • Ecuador: 7.30 p. m.
  • Bolivia: 8.30 p. m.
  • Venezuela: 8.30 p. m.
  • Chile: 9.30 p. m.
  • Argentina: 9.30 p. m.
  • Uruguay: 9.30 p. m.
  • Paraguay: 9.30 p. m.

¿Cuándo juega Turquía contra Italia por el Mundial del Vóley?

El encuentro entre Turquía contra Italia está programado para jugarse este domingo 7 de setiembre.

¿Dónde ver la final entre Turquía vs Italia?

El encuentro se podrá ver a través de Latina TV (señal abierta), DSports (canal oficial del torneo) y SporTV. Además, todo lo relacionado con este partido lo podrás seguir aquí, en La República Deportes.

