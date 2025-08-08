HOY

Deportes

Perú vs Colombia EN VIVO por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley: hora y canal del partido

Las dirigidas por Antonio Rizola buscarán la histórica clasificación a las semifinales de la Copa Panamericana, pero al frente estarán las 'cafeteras' que sueñan con la el título.

Perú vs Colombia por los cuartos de final de la Copa Panamericana 2025. Foto: Lr/RPP
Perú vs Colombia por los cuartos de final de la Copa Panamericana 2025. Foto: Lr/RPP

La selección peruana de vóley se enfrentará a la poderosa Colombia por los cuartos de final de la Copa Panamericana 2025. El sexteto nacional liderado por Antonio Rizola perdió 3-0 contra Puerto Rico, pero igual le alcanzó para meterse dentro de los ocho mejores del torneo. La transmisión estará a cargo de la Federación Mexicana de Vóley por YouTube y el partido se jugará a las 9:00 pm (Horario peruano)

Las Matadoras lograron victorias sobre Cuba (3-2), México (3-1) y Costa Rica (3-0). Perú concluyó la fase de grupos en el primer lugar del grupo A, acumulando un total de 12 puntos. A pesar de su destacada actuación, se ubicó en la tercera posición de su zona, detrás del equipo anfitrión y de las centroamericanas. De este modo, para aspirar al título del torneo por primera vez en su historia, el equipo deberá superar a las 'cafeteras' que parte ligeramente como favorita.

PUEDES VER: Tabla de posiciones Copa Panamericana de Vóley 2025: rival confirmado de Perú tras cierre de la fase de grupos

lr.pe

¿A qué hora ver Perú vs Colombia por los cuartos de final de la Copa Panamericana?

El picante cruce entre ambas escuadras, que definirá un puesto en las semifinales de la Copa Panamericana de Vóley Femenino 2025, está previsto para iniciar en el último turno de la jornada. La República Deportes te juega los horarios confirmados par ver el partido en diferentes partes del mundo.

  • Costa Rica, México: 8:00 pm
  • Colombia, Ecuador, Perú: 9:00 pm
  • Bolivia, Chile, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela: 10:00 pm
  • Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 10:00 horas
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 11:00 pm

PUEDES VER: Antonio Rizola y su dura autocrítica tras derrota de Perú por la Copa Panamericana de Vóley: “Faltó 5 años de trabajo como Puerto Rico”

lr.pe

¿En qué canales puedo ver el Perú vs Colombia por la Copa Panamericana?

Los fanáticos del voleibol no quieren perderse los detalles del encuentro entre Perú y Colombia por los cuartos de final del torneo continental. Sin embargo, es importante destacar que la transmisión no estará disponible en televisión. Por ende, solamente podrán disfrutar el partido en vivo a través del canal de YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol.

