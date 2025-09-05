HOYSuscripcion LR Focus

'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10     
Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora de congresista     
Deportes

Japón vs Turquía EN VIVO HOY: ¿a qué hora y cómo ver la semifinal del Mundial de Vóley Femenino 2025?

Japón llega tras vencer 3-2 a Países Bajos, mientras que Turquía ganó 3-1 a Estados Unidos con una sobresaliente actuación de Ebrar Karakurt.

Japón vs Turquía EN VIVO por la semifinal del Mundial de Vóley Femenino 2025. Foto: composición LR
Japón vs Turquía EN VIVO por la semifinal del Mundial de Vóley Femenino 2025. Foto: composición LR

La selección japonesa enfrentará a Turquía en una de las semifinales del Mundial de Vóley Femenino 2025, que se disputa en Bangkok. El encuentro se jugará este sábado 6 de septiembre en el Estadio Cubierto Huamark y será transmitido EN VIVO por DSports, DGO y VBTV, además de poder seguirlo en La República Deportes.

Japón llega tras imponerse 3-2 a Países Bajos, mientras que Turquía accedió a esta instancia luego de vencer 3-1 a Estados Unidos con una destacada actuación de Ebrar Karakurt, autora de 23 puntos.

PUEDES VER: Brasil vs Italia EN VIVO: hora y canal de TV para ver la semifinal del Mundial de Vóley Femenino 2025

lr.pe

¿A qué hora juega Japón vs Turquía por el Mundial de Vóley Femenino 2025?

En Perú, el encuentro entre ambas naciones se disputará desde las 3.30 p. m. (hora peruana). A continuación, la programación para el resto de países de Sudamérica:

  • Argentina: 5.30 p. m.
  • Chile: 5.30 p. m.
  • Uruguay: 5.30 p. m.
  • Paraguay: 4.30 p. m.
  • Bolivia: 4.30 p. m.
  • Venezuela: 4.30 p. m.
  • Colombia: 3.30 p. m.
  • Ecuador: 3.30 p. m.

¿Cuándo juega Japón vs Turquía por la semifinal del Mundial de Vóley 2025?

La semifinal del Mundial de Vóley Femenino 2025 entre Japón y Turquia se jugará este sábado 6 de septiembre en el Estadio Cubierto Huamark de Bangkok, Tailandia.

¿Dónde ver el Japón contra Turquía por a semifinal del Mundial de Vóley 2025?

El encuentro se podrá seguir EN DIRECTO a través de DSports, DGO y VBTV. Además, podrás vivir la cobertura completa en La República Deportes.

PUEDES VER: Fixture del Mundial de Vóley Femenino 2025: programación completa de los partidos del torneo en Tailandia

lr.pe

Programación de las semifinales del Mundial de Vóley Femenino 2025

  • Japón vs Turquía | sábado 6 de setiembre | 3.30 a. m. (hora peruana)
  • Brasil vs Italia | sábado 6 setiembre | 7.30 a. m. (hora peruana).

Pronósticos para el Japón vs Turquía

  • Betsson: gana Japón (3.20), gana Turquía (1.28)
  • bet365: gana Japón (3.50), gana Turquía (1.29)
  • 1xBet: gana Japón (3.59), gana Turquía (1.31)
