Deportes

Perú vs Venezuela EN VIVO por el quinto lugar de la Copa Panamericana de Vóley:¿a qué hora juegan y donde ver el encuentro?

El seleccionado peruano, dirigido por Antonio Rizola, buscará cerrar su participación con una victoria. Venezuela llega al partido después de perder ante México por 3-1 en cuartos de final.

Perú vs Venezuela EN VIVO.Foto: composición LR/Gerson Cardoso
Perú se enfrentará a Venezuela por la Copa Panamericana de Vóley 2025, en un duelo programado para las 2.30 p. m. (hora peruana) por el quinto lugar del certamen. La selección peruana buscará cerrar su participación con una victoria. El equipo dirigido por Antonio Rizola tuvo una destacada fase de grupos, pero cayó 3-0 ante Colombia, quedando sin opciones de clasificar a las semifinales.

Por su parte, Venezuela afronta el choque después de caer 3-1 frente a México. El partido se podrá ver a través del canal oficial de YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol. Otra opción para seguir el compromiso será mediante la cobertura en línea de La República Deportes.

lr.pe

¿A qué hora juega Perú contra Venezuela por el quinto puesto de la Copa Panamericana de Vóley?

El partido está programado para iniciar a las 2.30 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios para otros países de Sudamérica:

  • Perú, Colombia, Ecuador: 2:30 p. m.
  • Venezuela, Bolivia, Paraguay: 3:30 p. m.
  • Chile, Argentina, Uruguay: 4:30 p. m.

lr.pe

¿Dónde ver el encuentro de Perú contra Venezuela por la Copa Panamericana de Vóley?

El encuentro podrá verse a través del canal oficial de YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol. Además, otra alternativa para seguir el segundo partido de la selección peruana es mediante la cobertura en línea de La República Deportes.

