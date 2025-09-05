HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Ignacio Buse a la final del Challenger de Sevilla 2025: ¿cuándo, a qué hora y contra quién juega el peruano por el título ATP?

La primera raqueta nacional clasificó a la gran final del torneo tras vencer al español Daniel Mérida. Este podría ser el segundo título de la temporada para el deportista de 21 años.

Ignacio Buse viene de competir en el US Open 2025. Foto: ATP Challenger Tour

El tenista peruano Ignacio Buse (135 ATP) clasificó a la final del Challenger de Sevilla 2025 y buscará su segundo título del año. Este viernes 5 de septiembre, el joven deportista consiguió una gran victoria en la semifinal al remontar contra el español Daniel Mérida (170 ATP) por 2-1, con parciales de 6(4)-7, 6-2 y 6-3.

Buse, quien es actualmente la primera raqueta nacional, ya ha ganado el Challenger de Helbronn (Alemania) en junio. Además, viene de una histórica participación en el cuadro principal del US Open, primer Grand Slam de su carrera, por lo que busca seguir sumando logros en su gran objetivo de meterse en el top 100 del ranking ATP.

PUEDES VER: Mr. Peet arremete contra 3 futbolistas de la selección peruana tras ser eliminados del Mundial: 'Fue un tránsito'

lr.pe

¿Cuándo juega Ignacio Buse por la final del Challenger de Sevilla?

La gran final del Challenger de Sevilla 2025 se jugará este sábado 6 de septiembre, en la cancha central en el Real Club de Tenis Betis, ubicado en Andalucía, España.

¿Contra quién jugará Ignacio Buse por la final del Challenger de Sevilla?

El rival de Buse en la final será el argentino Genaro Alberto Olivieri (259 ATP), quien se impuso en la segunda semifinal al serbio Dusan Lajovic (128 ATP). El sudamericano ganó por el abandono de su rival, quien se retiró en el segundo set cuando iba 2-3 abajo.

¿A qué hora juega Ignacio Buse por la final del Challenger de Sevilla?

El partido por la final del Challenger de Sevilla 2025 está programado para jugarse a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Challenger TV desde la página web oficial del ATP Tour.

