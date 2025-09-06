HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Brasil vs Japón EN VIVO por el tercer lugar del Mundial de Vóley Femenino 2025: hora y canal del partido

Luego de caer en semifinales, la selección brasileña irá por la medalla de bronce frente al equipo japonés en este Mundial de Vóley Femenino 2025. Las sudamericanas son favoritas en las apuestas.

Brasil perdió en semifinales ante Italia, mientras que Japón cayó contra Turquía. Foto: composición/LR
Brasil perdió en semifinales ante Italia, mientras que Japón cayó contra Turquía. Foto: composición/LR

Luego de unos apasionantes partidos de semifinales, las selecciones de Brasil y Japón se enfrentarán por el tercer puesto de este Mundial de Vóley Femenino 2025. El partido entre ambas escuadras se llevará a cabo este domingo 7 de septiembre, en el estadio Cubierto Huamark de Bangkok (Tailandia) y será transmitido por el canal DSports.

La escuadra brasileña jugó un partidazo frente a Italia, pero cayó 2-3 (25-22, 22-25, 30-28, 22-25 y 13-15) y vio terminado su sueño de ser campeona por primera vez. El combinado nipón, por su parte, sucumbió por 1-3 contra Turquía (25-16, 17-25, 18-25 y 25-27).

Turquía vs Italia por la final del Mundial del Vóley 2025: ¿cuándo, a qué hora y dónde ver este partidazo?

lr.pe

¿A qué hora juega Brasil vs Japón por el Mundial de Vóley?

En Perú, el juego Brasil vs Japón se podrá seguir a partir de las 3.30 a. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

  • México: 2.30 a. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.30 a. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 4.30 a. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.30 a. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 5.30 a. m.
  • España: 10.30 a. m.

¿En qué canal ver Brasil vs Japón por el Mundial de Vóley?

La transmisión por TV de este Brasil vs Japón, así como el resto de partidos en este Mundial de Vóley 2025, estará a cargo de DSports (canal 610 y 1610 HD de DirecTV). En territorio brasileño, irá vía SporTV.

Pronóstico de Brasil vs Japón por el Mundial de Vóley

Las principales casas de apuestas pronostican como resultado más probable un triunfo de Brasil. Las cuotas en caso que Japón gane alcanzan a poco más de tres veces el monto invertido.

  • Betsson: gana Brasil (1,32), gana Japón (2,95)
  • Bet365: gana Brasil (1,33), gana Japón (3,25)
  • 1XBet: gana Brasil (1,36), gana Japón (3,28)
  • Doradobet: gana Brasil (1,32), gana Japón (3,20).

Diego Rebagliati revela qué habrían dicho en la FPF para no renovarle a Ricardo Gareca: 'No es la gran maravilla'

lr.pe

Historial reciente de Brasil vs Japón vóley

La tendencia de los últimos cruces entre Brasil y Japón por vóley marcan un claro dominio de las sudamericanas.

  • Brasil 3-2 Japón | 26.07.25
  • Japón 0-3 Brasil | 13.07.25
  • Brasil 3-0 Japón |01.08.24
  • Brasil 2-3 Japón | 22.06.24
  • Brasil 3-2 Japón | 28.05.24.

¿Cómo ver Brasil vs Japón por el Mundial de Vóley por internet?

Si no quieres perderte el Brasil vs Japón en línea, ingresa a la plataforma de streaming DGO gratis con tu cuenta de DirecTV. En caso no tengas contratado este cableoperador, también puedes suscribirte de forma independiente a DGO.

Turquía vs Italia EN VIVO por la final del Mundial del Vóley 2025: ¿a qué hora y donde ver este partidazo?

Turquía vs Italia EN VIVO por la final del Mundial del Vóley 2025: ¿a qué hora y donde ver este partidazo?

Italia se impone ante Brasil y asegura su pase a la final del Mundial de Vóley 2025

Italia se impone ante Brasil y asegura su pase a la final del Mundial de Vóley 2025

Turquía vence 3-1 a Japón y se clasifica para la final del Mundial de Vóley

Turquía vence 3-1 a Japón y se clasifica para la final del Mundial de Vóley

Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

Diego Rebagliati apuntó contra Carlos Zambrano por esperar jugar ante Uruguay tras viaje a Alemania: "No vengas y pidas ser titular"

Diego Rebagliati apuntó contra Carlos Zambrano por esperar jugar ante Uruguay tras viaje a Alemania: "No vengas y pidas ser titular"

Diego Rebagliati revela qué habrían dicho en la FPF para no renovarle a Ricardo Gareca: "No es la gran maravilla"

Diego Rebagliati revela qué habrían dicho en la FPF para no renovarle a Ricardo Gareca: "No es la gran maravilla"

Independiente pediría la suspensión del Alianza Lima vs U. de Chile: club argentino busca apelar fallo de Conmebol

Independiente pediría la suspensión del Alianza Lima vs U. de Chile: club argentino busca apelar fallo de Conmebol

Diego Rebagliati sobre ausencia de Paolo Guerrero en eliminatorias: "No estamos para extrañar a nadie"

Diego Rebagliati sobre ausencia de Paolo Guerrero en eliminatorias: "No estamos para extrañar a nadie"

Reimond Manco y el DT de lujo que le pide a Jean Ferrari para la selección peruana: “¿Bustos y Gorosito? No me terminan de convencer”

Reimond Manco y el DT de lujo que le pide a Jean Ferrari para la selección peruana: “¿Bustos y Gorosito? No me terminan de convencer”

Fleischman dejó inesperado comentario sobre suplencia de Oliver Sonne en Perú y titularidad de Advíncula: "Tengo derecho a sospechar que..."

Fleischman dejó inesperado comentario sobre suplencia de Oliver Sonne en Perú y titularidad de Advíncula: "Tengo derecho a sospechar que..."

