Brasil vs Japón EN VIVO por el tercer lugar del Mundial de Vóley Femenino 2025: hora y canal del partido

Luego de unos apasionantes partidos de semifinales, las selecciones de Brasil y Japón se enfrentarán por el tercer puesto de este Mundial de Vóley Femenino 2025. El partido entre ambas escuadras se llevará a cabo este domingo 7 de septiembre, en el estadio Cubierto Huamark de Bangkok (Tailandia) y será transmitido por el canal DSports.

La escuadra brasileña jugó un partidazo frente a Italia, pero cayó 2-3 (25-22, 22-25, 30-28, 22-25 y 13-15) y vio terminado su sueño de ser campeona por primera vez. El combinado nipón, por su parte, sucumbió por 1-3 contra Turquía (25-16, 17-25, 18-25 y 25-27).

¿A qué hora juega Brasil vs Japón por el Mundial de Vóley?

En Perú, el juego Brasil vs Japón se podrá seguir a partir de las 3.30 a. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

México: 2.30 a. m.

Colombia, Ecuador: 3.30 a. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 4.30 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.30 a. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 5.30 a. m.

España: 10.30 a. m.

¿En qué canal ver Brasil vs Japón por el Mundial de Vóley?

La transmisión por TV de este Brasil vs Japón, así como el resto de partidos en este Mundial de Vóley 2025, estará a cargo de DSports (canal 610 y 1610 HD de DirecTV). En territorio brasileño, irá vía SporTV.

Pronóstico de Brasil vs Japón por el Mundial de Vóley

Las principales casas de apuestas pronostican como resultado más probable un triunfo de Brasil. Las cuotas en caso que Japón gane alcanzan a poco más de tres veces el monto invertido.

Betsson: gana Brasil (1,32), gana Japón (2,95)

Bet365: gana Brasil (1,33), gana Japón (3,25)

1XBet: gana Brasil (1,36), gana Japón (3,28)

Doradobet: gana Brasil (1,32), gana Japón (3,20).

Historial reciente de Brasil vs Japón vóley

La tendencia de los últimos cruces entre Brasil y Japón por vóley marcan un claro dominio de las sudamericanas.

Brasil 3-2 Japón | 26.07.25

Japón 0-3 Brasil | 13.07.25

Brasil 3-0 Japón |01.08.24

Brasil 2-3 Japón | 22.06.24

Brasil 3-2 Japón | 28.05.24.

¿Cómo ver Brasil vs Japón por el Mundial de Vóley por internet?

Si no quieres perderte el Brasil vs Japón en línea, ingresa a la plataforma de streaming DGO gratis con tu cuenta de DirecTV. En caso no tengas contratado este cableoperador, también puedes suscribirte de forma independiente a DGO.