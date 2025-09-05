HOYSuscripcion LR Focus

Brasil vs Italia EN VIVO: hora y canal de TV para ver la semifinal del Mundial de Vóley Femenino 2025

Sigue la transmisión de la semifinal Brasil vs Italia por el Mundial de Vóley Femenino 2025 desde el Estadio Cubierto Huamark de Bangkok (Tailandia).

Brasil e Italia son de los equipos que mejor nivel mostraron en el Mundial de Vóley Femenino 2025. Foto: composición LR/Jazmin Ceras
Brasil e Italia son de los equipos que mejor nivel mostraron en el Mundial de Vóley Femenino 2025. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

El Mundial de Vóley Femenino 2025 afronta su etapa más emocionante y uno de los duelos más esperados por los hinchas es la semifinal entre Brasil vs Italia de este sábado 6 de setiembre. Ambas potencias se enfrentarán en el Estadio Cubierto Huamark de Bangkok (Tailandia), a partir de las 7.30 a. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de Latina TV (señal abierta) y DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

¿Cuándo juega Brasil vs Italia por la semifinal del Mundial de Vóley 2025?

El Brasil vs Italia por la semifinal del Mundial de Vóley Femenino 2025 se llevará a cabo este sábado 6 de setiembre en el Estadio Cubierto Huamark de Bangkok (Tailandia).

¿A qué hora juega Brasil vs Italia por la semifinal del Mundial de Vóley 2025?

El encuentro entre Brasil vs Italia por el Mundial de Vóley Femenino 2025 empezará a las 7.30 a.m. (hora peruana) y 9.30 a. m. (hora brasileña). Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 6.30 a. m.
  • Perú: 7.30 a. m.
  • Ecuador: 7.30 a.m.
  • Colombia: 7.30 a.m.
  • Cuba: 8.30 a. m.
  • Bolivia: 8.30 a.m.
  • Venezuela: 8.30 a.m.
  • Chile: 9.30 a. m.
  • Brasil: 9.30 a.m.
  • Argentina: 9.30 a. m.
  • Uruguay: 9.30 a.m.
  • Paraguay: 9.30 a.m. 
  • Italia: 2.30 p. m.

¿En qué canal ver Brasil vs Italia por la semifinal del Mundial de Vóley 2025?

La transmisión del Brasil vs Italia estará a cargo de Latina TV por señal abierta, DSports (canal oficial del torneo) y SporTV. Otra opción para seguir las semifinales del Mundial de Vóley 2025 es a través de la plataforma DGO y VBTV.

Programación de las semifinales del Mundial de Vóley Femenino 2025

Así se jugarán las semifinales del Mundial de Vóley 2025.

  • Japón vs Turquía | sábado 6 de setiembre | 3.30 a. m. (hora peruana)
  • Brasil vs Italia | sábado 6 setiembre | 7.30 a. m. (hora peruana).
