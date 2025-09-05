HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Pedro García aplaude a Óscar Ibáñez por dirigir a la selección peruana, pero cree que no continuará como DT: ''Necesita de un respaldo popular''

Tras la eliminación de la selección peruana a manos de Uruguay, Pedro García destacó el compromiso y la voluntad de Óscar Ibáñez de aceptar el cargo de la 'blanquirroja' en un contexto sumamente adverso.

Pedro García habló sobre la posibilidad de que Óscar Ibáñez continúe al mando de la selección peruana.
Pedro García habló sobre la posibilidad de que Óscar Ibáñez continúe al mando de la selección peruana. | Foto: composición LR/Doble Punta/ESPN

El periodista deportivo Pedro García habló sobre la reciente derrota de la selección peruana ante Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo por 3-0, resultado que dejó sin oportunidades de alcanzar el séptimo puesto de repechaje. Ante ello, García aprovechó la oportunidad de analizar el rol de Óscar Ibáñez al frente de la 'blanquirroja'.

En su programa 'Pedro responde', el comunicador respaldó el trabajo del exarquero y valoró la iniciativa de Ibáñez al asumir la conducción de una selección que atravesaba una mala situación tras los malos resultados en los procesos de Juan Reynoso y Jorge Fossati.

PUEDES VER: Perú se despide del mundial: los memes más crueles tras la derrota contra Uruguay en Eliminatorias

lr.pe

¿Qué pasará con Óscar Ibáñez después de las eliminatorias sudamericanas?

Tras vivir una noche gris en Montevideo, donde se certificó la eliminación matemática de la selección peruana del Mundial, Pedro García destacó que, a pesar de la dura derrota ante Uruguay, el compromiso de Ibáñez al asumir la conducción de la 'bicolor' en una situación muy desfavorable ha sido uno de los aspectos más valorados, sobre todo porque logró sumar más puntos que en los procesos anteriores de Jorge Fossati y Juan Reynoso.

''A Ibáñez le aplaudo que haya aceptado el equipo, que haya puesto el pecho, la carita, y que en partidos anteriores como ante Ecuador en Lima, el partido ante Colombia en Barranquilla se plantó firme, le ganamos a Bolivia, Ibáñez con todo lo malo que ha hecho hizo más punto que Fossati y Reynoso'', dijo.

PUEDES VER: Juan Reynoso revela los duros motivos por los que le fue mal en la selección peruana

lr.pe

Por otro lado, también fue tajante respecto a la posibilidad de que Óscar Ibáñez permanezca en la selección peruana tras la dolorosa eliminación, y comentó lo que se avecina para el equipo nacional.

''Ibáñez se va a quedar para los partidos amistosos dentro de poco, entonces el plan es que siga hasta cerrar el año, dudo mucho que ese plan se extienda a que continué después, porque todo plan de confianza, necesita que la gente lo crea y el jugador cuando pierda, de repente ni lo dice, pero sospecha que necesita otra mano para rendir mejor'', comentó.

La dura derrota ante Uruguay en Montevideo

Al referirse a la derrota ante Uruguay, el periodista deportivo fue contundente y priorizó la forma en que la selección debió caer, en caso de ser superada por el rival de turno.

''Más que la derrota, la goleada y más que la goleada, la forma del partido. Tú puedes perder 2-0 o 1-0 y hacer un buen partido, métele que Perú hizo de Rochet la figura y pierde 2-0, te lo juro que diría no veamos el resultado sino el rendimiento. Si pierdes 3-0 y te pasan por encima, te pudieron meter cuatro, ahí te digo que tenemos que hacer un cambio en la dirección técnica'', agregó.

¿Cuándo será el último partido de Perú en las eliminatorias sudamericanas?

La selección peruana jugará el martes 10 de septiembre su último partido de las eliminatorias sudamericanas como local en el Estadio Nacional de Lima, ante Paraguay, a las 6.30 p. m. Este encuentro podría marcar la despedida de Óscar Ibáñez al frente de la 'blanquirroja' en compromisos oficiales, antes de cerrar el año con dos amistosos pactados frente a Chile y Rusia, respectivamente.

