¡Renato Tapia es baja! Óscar Ibáñez dejo afuera de lista a 4 jugadores en Perú para vital partido contra Uruguay por las Eliminatorias 2026

A poco del partido, el entrenador de la selección peruana decidió sacar de lista a 4 jugadores para afrontar esta fecha 17 de las Eliminatorias 2026.

Renato Tapia y 3 jugadores más quedaron fuera del Perú vs Uruguay. Foto: La Bicolor
Renato Tapia y 3 jugadores más quedaron fuera del Perú vs Uruguay. Foto: La Bicolor

Este jueves 4 de septiembre, la selección peruana visitará a Uruguay en el Estadio Centenario por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La Bicolor se juega sus últimas chances de poder acceder al repechaje, pero no depende de sí mismo. Pocas horas antes de cada encuentro, los técnicos ajustan la nómina de jugadores para respetar el número permitido en la convocatoria.

En esta oportunidad, el técnico nacional Óscar Ibáñez decidió excluir a Piero Cari, Andy Polo, Renato Tapia y Matías Lazo. En el caso de l atacante de Universitario, quedó fuera de la nómina por una lesión. Como se recuerda, el último miércoles 3 de septiembre, se sintió en el posterior izquierdo, por lo que no pudo entrenar.

