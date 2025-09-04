La selección peruana no pudo hacer su juego en el Estadio Centenario y cayó 3-0 ante Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026. De esta manera, la Bicolor cierra otro fracaso en un proceso clasificatorio, puesto que se acabaron las esperanzas de ir al próximo Mundial. Con goles de Rodrigo Aguirre, Federico Viñas y Giorgian De Arrascaeta, la Celeste acumuló 27 puntos y aseguró su lugar en la siguiente Copa del Mundo. Al final el compromiso, Óscar Ibáñez, entrenador de la Blanquirroja, se pronunció en conferencia de prensa.

En declaraciones con la prensa nacional e internacional, el experimentado estratega expresó su tristeza por el resultado y la eliminación de la selección peruana. Además, detalló en qué falló su equipo en distintos pasajes del encuentro.

Ibáñez dejó doloroso análisis tras derrota y eliminación de Perú

“Es un rival que nos superó y lo sufrimos. Un dolor grande. Teníamos la chance de pelear y necesitábamos ganar, los primeros 25' no fueron buenos, nos apresuramos en campo rival y perdíamos balón. Llegamos un par de veces, la más clara de Yotún”, declaró en conferencia de prensa.