Sin Perú, así va la clasificación al Mundial 2026
Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"
Perú se despide del mundial: los memes más crueles tras la derrota contra Uruguay en Eliminatorias

El equipo peruano quedó eliminado del Mundial 2026 tras caer 3-0 ante Uruguay. La derrota desató una ola de memes y comentarios en redes, donde los hinchas optaron por reírse de su propia desgracia.

Los mejores memes tras la eliminación de Perú en el Mundial 2026
Los mejores memes tras la eliminación de Perú en el Mundial 2026 | Foto: Composición LR/ Difusión

En X (antes Twitter) y otras redes sociales, los usuarios compartieron una avalancha de memes tras la eliminación de Perú del Mundial 2026. La derrota 3-0 ante Uruguay desató divertidas reacciones.

larepublica.pe
¡Renato Tapia es baja! Óscar Ibáñez dejo afuera de lista a 4 jugadores en Perú para vital partido contra Uruguay por las Eliminatorias 2026

Pedro Gallese y su irresponsable 'canchereada' que casi termina en gol de Uruguay: Perú se salvó de milagro

Yoshimar Yotún deja doloroso mensaje tras goleada de Uruguay y eliminación de Perú del Mundial: "Todo es difícil"

Comerciantes de Gamarra sorprenden con creativos polos apoyando al pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos': "Chile, aquí te esperamos"

Influencer francesa desata polémica al calificar canción del Grupo 5 como 'vulgar'

Peruano sorprende al hablar chino, coreano y japonés para pedir ayuda a ganar el 'Mundial de desayunos'

Hombre ebrio intenta grabar con su DNI y usuarios lo trolean: "Para eso está el electrónico"

Mototaxi es captada transportando una peculiar 'vaca loca' y usuarios la bautizan como “moto loca”

Mujer llora al enterarse de que dinero que usó en Apple Pay salía de su tarjeta y no del mismo Apple: "Gasté como millonaria"

El kero inca original que casi se vendió en EE. UU. por US$ 400, pero valía 10 veces más: salió en El Precio de la Historia

Pastor genera polémica al pedir a un fiel que le entregue su terreno para recibir la bendición de Dios: "Quiero tus papeles, ahora"

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Novia olvidó su DNI en plena boda civil y momento es viral: "Me ganaron los nervios"

Japonesa queda encantada con pan con chicharrón y pide votar por Perú en 'Mundial de desayunos' de Ibai: "Estoy apoyando"

Peruana genera polémica en redes por mencionar que trabajar en España es mejor que en Perú: "Tu vida es importante"

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

