Perú se despide del mundial: los memes más crueles tras la derrota contra Uruguay en Eliminatorias
El equipo peruano quedó eliminado del Mundial 2026 tras caer 3-0 ante Uruguay. La derrota desató una ola de memes y comentarios en redes, donde los hinchas optaron por reírse de su propia desgracia.
Los mejores memes tras la eliminación de Perú en el Mundial 2026 | Foto: Composición LR/ Difusión
En X (antes Twitter) y otras redes sociales, los usuarios compartieron una avalancha de memes tras la eliminación de Perú del Mundial 2026. La derrota 3-0 ante Uruguay desató divertidas reacciones.