Juan Reynoso revela por qué le fue mal en la selección peruana: "Me ganó el romanticismo"

La selección peruana se encuentra en el último lugar de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. En medio de ello, Juan Reynoso brindó una entrevista para un medio mexicano y explicó los motivos por los que no obtuvo buenos resultados con la Bicolor en este proceso clasificatorio.

¿Qué dijo Juan Reynoso sobre su paso por la selección peruana?

En el programa Fútbol De Cabeza, Juan Reynoso señaló que pensaba en hacer un cambio generacional en la selección peruana, pero que le cortaron este proceso a mitad del camino.

"Cuando viene la invitación de Perú, después del campeonato con Cruz Azul, es como la cereza al pastel. Tengo que reconocer que me gana el romanticismo, porque muchos de los jugadores yo sabía que no iban a terminar las Eliminatorias por una cuestión de edad y desgaste", indicó.

"Me tocó hacer una transición pensando que terminaba su pico ahora en la Copa América 2024 o en esta última fecha FIFA de noviembre. Entré por Ricardo Gareca, quien estuvo cerca de 8 años, pero como todo ciclo hubo desgaste. Llegamos y en la evaluación que hice del plantel dije, ¿nos alcanzará? Seguro se irán cayendo jugadores, vamos a traer a otros, vamos a buscar a gente con ascendencia peruana. En ese ínterin, los resultados no se dieron y cuando no se dan aparecieron los hatersy así todo se dimensionó hacia lo malo", añadió.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre su futuro en la selección peruana?

En conferencia de prensa, Jorge Fossati puso en duda su continuidad al frente de la selección peruana debido a los malos resultados en las Eliminatorias.

"Lo otro es, como todo, son dos partes, no solo es una. Ahora es el momento porque hay tiempo suficiente como para analizar, pensar y de la otra parte involucrada en esto, que es la parte dirigencial, analizarán el trabajo que se ha hecho hasta ahora y bueno, allí veremos qué es lo que piensan ellos y también veremos cómo sigue la historia porque a esta altura, yo por lo menos no tengo conocimientos de cómo seguirá la FPF, si hay autoridades, asambleas pendientes, por su puesto que nos pasó esto hace 10 días y no era el momento para que dijéramos hay problemas, nos hacemos a un lado. No era el momento. Por eso es momento de que se mediten las cosas y veamos si estamos convencidos de que juntos podemos seguir trabajando e ir alcanzando objetivos. Eso, insisto, tiene que ser de los dos lados", indicó.

"Lo que salió bien, desde mi punto de vista fue que minimizamos bastante el ataque argentino, hubo muchos uff, pero situaciones claras, tienen que recordarme como las que hizo Cáceda el partido pasado porque no hay. Salió bien que les cerramos los caminos por los cuales Argentina desequilibra y no se puede ni decir que salió mal en ese aspecto el gol argentino, porque el '10', mejor dicho Messi, con su talento frotó la lámpara, puso una pelota genial y Lautaro definió como lo suelen hacer los grandes delanteros. No puedo ni considerar que hubo un error o más que nada fue una virtud del rival y son cosas que uno no puede neutralizar. Lo que salió mal fue que tuvimos cuatro o cinco contraataques en el primer tiempo y otros tantos en el segundo, que terminamos mal, que acabaron sin precisión, que nos apurábamos o por centímetros no pudimos controlar y que pudieran terminar mejor para nosotros. Esa era la idea, de esperar y contragolpear", añadió.