¡Se acabó y punto! La selección peruana cayó ante Uruguay y le dijo adiós a sus chances de aspirar al repechaje
Dolorosa derrota en el estadio Centenario de Montevideo (3-0) y solo queda despedirnos con la frente en alto este martes ante Paraguay en Lima.
¡Para el olvido! La expectativa por ver a esta selección peruana que comenzó el proceso Norteamérica 2026 con Juan Reynoso, después pasó por Jorge Fossati y concluirá con Óscar Ibáñez ha sido prácticamente nula. Uno caminaba por las calles de Lima y no sentía lo vivido previo a la clasificación de Rusia 2018. Ya no se observan a cientos de hinchas con camisetas de la selección peruana, negocios con nuestra bandera en la entrada, globos rojo y blanco adornando las calles y autos tocando su bocina a ritmo de barra.
Si bien aún había una mínima y escasa esperanza por alcanzar zona de repechaje, esta finalmente se esfumó luego de caer 3-0 ante Uruguay en el estadio Centenario por la penúltima jornada de las Eliminatorias.
Sin Paolo Guerrero ni Gianluca Lapadula como referentes, Óscar Ibáñez ha optado cerrar el ciclo con un equipo renovado pensando en el 2030, incluyendo algunos rostros de experiencia. Ayer Luis Ramos fue nuestro ‘9’ aunque estuvo muy bien marcado por los centrales Sebastián Cáceres y Mathías Olivera. Kevin Quevedo intentó probar siempre desde larga distancia, pero sin mucha puntería.
Nuestro punto más alto estuvo por el sector izquierdo con dos jugadores que vienen sumando varios minutos en el fútbol de Europa: Marcos López, haciendo el recorrido y Joao Grimaldo, quien entró en el segundo tiempo y tuvo uno que otro chispazo, pero no alcanzó para hacerle daño a un Uruguay que no tuvo muchos problemas para marcar por intermedio de Rodrigo Aguirre (14’), Giorgian De Arrascaeta (58’) y Federico Viñas (80’) y terminar por asegurar su clasificación a la Copa del Mundo 2026 que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá. Ya sin nada que hacer en estas Eliminatorias, la bicolor ahora deberá jugar con mucho amor propio este martes ante Paraguay en el Estadio Nacional de Lima (6:30 p.m.) y despedirse con la frente en alto.