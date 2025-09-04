HOYSuscripcion LR Focus

Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Revelan hasta cuándo se quedaría Óscar Ibáñez en la selección peruana: "Tuvo una conversación con Agustín Lozano"

Óscar Ibáñez, entrenador interino de Perú, podría definir su futuro en este encuentro, ya que la FPF está evaluando su continuidad hasta el final de año. Un gran partido podría estilar su vínculo con la selección nacional.

Óscar Ibáñez y Agustín Lozano se reunieron antes de viajar a Uruguay. Foto: Lr/CNN
Óscar Ibáñez y Agustín Lozano se reunieron antes de viajar a Uruguay. Foto: Lr/CNN

La selección peruana tendrá una prueba de fuego ante Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026. El conjunto charrúa parte como favorito ante Perú por el reciente historial y por la jerarquía que tienen sus jugadores. Sin embargo, Óscar Ibáñez, en poco tiempo, hizo que el cuadro nacional recupere la confianza y podría sorprender con un juego más ofensivo.

Justamente, la directiva de la FPF se reunió antes de que Perú viaje a Montevideo para decidir el futuro de Óscar Ibáñez. El presidente Agustín Lozano estaría analizando la continuidad del actual entrenador interino, ya que se acerca el final de su contrato.

PUEDES VER: Periodista australiano lanza dura advertencia a Piero Quispe tras fichar por Sydney FC: "Ellos quieren un Alessandro Del Piero"

lr.pe

¿Hasta cuándo se quedaría Óscar Ibáñez al mando de la selección peruana?

Todos los ojos estarán puestos en el Perú vs Uruguay e incluso el directorio de la FPF también tendrá bajo la lupa el rendimiento del equipo comandado por Ibáñez para respaldar su continuidad. "La información que tengo es que, previo al viaje a Uruguay, directamente Óscar Ibáñez tuvo una conversación con Agustín Lozano y lo que se ha acordado incluso antes de que Perú juegue con Uruguay y Paraguay, es que Óscar Ibáñez seguirá en la selección hasta fin de año", enfatizó Kevin Pacheco en RPP.

El reportero aseguró que este último tramo es clave para la continuidad de Ibáñez. "Es decir, dirige los dos partidos, dirige la fecha FIFA de octubre, dirige la fecha FIFA de noviembre y luego el nuevo directorio de la federación, que ingresa en diciembre, decidirá quién será el nuevo entrenador para el proceso 2030", sentenció Pacheco.

PUEDES VER: Brasil vs Chile: día, hora y canal TV del partido por Eliminatorias en el estadio Maracaná

lr.pe

¿A qué hora juegan Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026?

El encuentro entre Perú y Uruguay se juega hoy a las 6:30 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, el partido iniciará a las 8:30 p.m. Por su parte, en Venezuela, Chile y Bolivia el inicio está programado para las 7:30 p.m., mientras que en México comenzará a las 5:30 p.m. En España, el duelo se podrá seguir a la 1:30 a.m. del viernes 5.

PUEDES VER: Oliver Sonne sorprende al revelar que aceptaría jugar en inédita posición ante Uruguay por Eliminatorias: "Sí puedo"

lr.pe

¿Dónde ver Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026?

En territorio peruano, el Perú vs Uruguay se podrá ver a través de América TV y ATV, en señal abierta, y por medio de Movistar Deportes, por cable. Además, de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV APP.


