Deportes

Diego Penny 'parcha' en vivo a su compañero por aplaudir tras eliminación de la selección peruana: "Pareces chibolo"

En el programa 'Mano a mano', Diego Penny tuvo un cruce con el periodista Mauricio Loret de Mola, quien decidió abrir el debate con un aplauso, pese a la dolorosa eliminación de la selección peruana.

Mauricio Loret de Mola criticó la energía con la que empezaron el programa tras la eliminación de la selección peruana. Foto: composición LR/captura de 'Mano a mano'
Mauricio Loret de Mola criticó la energía con la que empezaron el programa tras la eliminación de la selección peruana. Foto: composición LR/captura de 'Mano a mano'

Perú no pudo en el Estadio Centenario de Montevideo y cayó 3-0 ante Uruguay. Este resultado sepultó oficialmente el sueño de la Blanquirroja de clasificar al siguiente Mundial. A pesar de la ilusión que aguardaba una parte de la hinchada, el equipo de Óscar Ibáñez mostró una pobre performance y terminan sin lograr anotar en condición de visita en estas eliminatorias. La caída ha causado cierta tensión entre los panelistas de diversos programas deportivos, como es el caso del cruce entre el exportero Diego Penny y el periodista Mauricio Loret de Mola.

Todo ocurrió en la última edición del programa 'Mano a mano'. Loret de Mola abrió el debate aplaudiendo, como suelen hacer los panelistas usualmente. No obstante, en esta ocasión, no fue secundado ni por Diego Penny ni Michael Succar, quienes expresaron su malestar por la pésima campaña de la Bicolor.

PUEDES VER: ¿Dardo a Agustín Lozano? Marcos López y su dura crítica tras eliminación de Perú del Mundial: Deben hacerse cargo los que toman decisiones

lr.pe

Penny 'parcha' a su compañero tras eliminación de la selección peruana

"Hay que aplaudir. Nosotros aplaudimos todos los programas. Es parte del programa, no porque perdamos vamos a dejar de aplaudir. La vida continúa. No vamos a cambiar el estilo del programa porque Perú perdió el partido. Aplaude, hermano. No estamos acá para ser hinchas, ellos están del otro lado de la pantalla", dijo en un inicio Mauricio Loret de Mola.

Inmediatamente, Penny le respondió que tenía ánimos para aplaudir después del desastroso partido de Perú en Montevideo. "Tenemos 1 hora y 50 minutos para hablar de todo. A mí no me da por aplaudir y no aplaudo. No pasa nada", refutó.

El periodista le dijo que no debería estar triste, ya que él no ha jugado el partido. Este comentario exasperó a Penny, quien le dijo: "Me traes la que te dejaron una vez en vivo. Sé creativo. Simplemente no me da para aplaudir y listo. Yo no voy a hacer un 'tono'. No me da la gana de aplaudir".

Ante la insistencia de Loret de Mola, el 'Flaco' pidió sarcásticamente iniciar otra vez el programa y le reclamó: "Ya, sabes que, hay que comenzar de nuevo y aplaudimos todos. Ya, pues, Mauricio, pareces chibolo. Estamos para desarrollar el programa y lo que hemos visto".

PUEDES VER: Prensa chilena le deja su 'chiquita' a Gorosito tras clasificación de la U de Chile: Alianza Lima no tiene ni 'pito' en esta discusión

lr.pe

¿Cómo quedó la selección peruana en la tabla de las Eliminatorias 2026?

Con la derrota ante Uruguay, la selección peruana se quedó en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026.

PuestoEquiposPJPGPEPPDFPuntos
1Argentina1712232238
2Brasil17845628
3Uruguay177641027
4Ecuador17782826
5Colombia17674725
6Paraguay17674325
7Venezuela17467-718
8Bolivia175210-1917
9Perú17269-1412
10Chile172411-1610
