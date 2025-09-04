¡De terror! Perú y su desastrosa estadística tras quedar eliminado del Mundial 2026

La selección peruana quedó sin opciones de clasificar al Mundial 2026 tras sufrir una dura goleada frente a Uruguay. El marcador no solo reflejó la superioridad del rival, sino también las carencias de un equipo que nunca encontró un sistema de juego sólido y que continúa arrastrando la falta de un recambio generacional, un pedido constante en los últimos años. Con esta caída, la Blanquirroja acumula 14 partidos consecutivos sin poder ganar ni marcar fuera de casa en competencias oficiales, una racha que grafica el difícil momento que atraviesa.

De cara al futuro, la afición espera que el próximo proceso sea distinto y que la Bicolor logre reconstruirse para recuperar la identidad perdida y devolver la ilusión a sus hinchas. Tras esta derrota, Perú se ubica en la novena posición con 12 puntos, solo por encima de Chile, que suma 10, quedando así en una situación que obliga a replantear el proyecto deportivo con miras al siguiente ciclo eliminatorio.

¿Cuántos partidos lleva Perú sin conocer la victoria?

Con la derrota ante los charrúas, la selección suma 14 partidos consecutivos sin ganar fuera del país, racha que se extiende a lo largo de cuatro procesos distintos: Ricardo Gareca, Juan Reynoso, Jorge Fossati y, finalmente, Óscar Ibáñez.

1-0 vs Uruguay (2022)

0-0 vs Australia (2022)

0-0 vs Paraguay (2023)

2-0 vs Chile (2023)

2-0 vs Bolivia (2023)

0-0 vs Chile (2024)

1-0 vs Canadá (2024)

2-0 vs Argentina (2024)

1-0 vs Ecuador (2024)

4-0 vs Brasil (2024)

1-0 vs Argentina (2024)

1-0 vs Venezuela (2025)

0-0 vs Colombia (2025)

3-0 vs Uruguay (2025)

Cabe recordar que, el último triunfo de visita fue 0-1 ante Colombia en enero de 2022.

¿Cómo le ha ido a Perú en Eliminatorias Conmebol?