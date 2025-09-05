HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Prensa chilena le deja su 'chiquita' a Gorosito tras clasificación de la U de Chile: "Alianza Lima no tiene ni 'pito' en esta discusión"

Luego de que Conmebol confirmara que la U. de Chile será rival de Alianza Lima en Copa Sudamericana, la prensa del vecino país recordó con ironía las recientes declaraciones de Néstor Gorosito.

Alianza Lima enfrentará a la U. de Chile en torneos internacionales después de 15 años. Foto: composición LR/TNT Sports/AFP
Alianza Lima enfrentará a la U. de Chile en torneos internacionales después de 15 años. Foto: composición LR/TNT Sports/AFP

Alianza Lima tendrá que enfrentarse a la U. de Chile en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, un duelo que es considerado por muchos hinchas como una revancha histórica. Luego del fallo de la Conmebol, la prensa del vecino país analizó lo que será el compromiso contra los blanquiazules y no duraron en dejarle una 'chiquita' al entrenador Néstor Gorosito.

Hace algunas semanas, tras la cancelación del partido entre Independiente y los azules, el popular 'Pipo' se pronunció sobre las sanciones que debería aplicar Conmebol y afirmó que le gustaría pasar de forma directa a las semifinales del certamen continental.

PUEDES VER: Gerardo Pelusso recuerda el polémico Alianza Lima vs U. de Chile del 2010 y se exime de responsabilidad: 'Yo no hice nada'

lr.pe

Prensa chilena le deja su 'chiquita' a Gorosito

Durante la reciente edición del programa 'Todos Somos Técnicos' uno de los periodistas recordó las palabras de Néstor Gorosito con cierto sarcasmo tras la clasificación de la U. de Chile a cuartos de final de la Sudamericana.

"Oye, 'Pipo' Gorosito debe estar muy contento porque quería pasar a semifinales de manera directa (...). Alianza Lima no tiene pito que tocar en esta discusión, tenía que esperar la resolución y esperar su partido de cuartos de final. Listo", manifestó el comunicador en TNT Sports.

Por otra parte, al evaluar lo que será la serie contra los blanquiazules, en el vecino país indicaron que Alianza Lima es un "equipo pasable". "Respeto muchísimo a cualquier equipo, pero no está enfrentando a una gran potencia. Va de igual a igual y puede seguir avanzando en copa internacional", agregó uno de los panelistas.

PUEDES VER: 'Chicho' Salas rompe su silencio y desmiente a Paolo Guerrero tras polémico cruce en César Vallejo: 'Se dio una situación incómoda'

lr.pe

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre la U. de Chile e Independiente?

Al ser consultado sobre la resolución de Conmebol y la posibilidad de que se elimine a la U de Chile e Independiente, al estratega argentino no le disgustó la idea de pasar de forma directa a semifinales.

"La resolución tiene que ser ejemplar. Se debe cumplir reglamentariamente lo que corresponda. Para mí sería muy lindo, si uno puede pasar a semifinales sin jugar, siempre es mejor. No es fácil para Conmebol impartir justicia en este caso. Me parece que debería haber un reglamento que diga que hacer si pasan estas cosas entre dos clubes participantes", afirmó hace algunas semanas en diálogo con ESPN

¿Cuándo juegan Alianza Lima contra la U. de Chile por Copa Sudamericana?

El partido de ida entre Alianza Lima y la Universidad de Chile se jugará el jueves 18 de setiembre, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana), en Matute. La revancha será una semana después en Santiago, a puertas cerradas.

