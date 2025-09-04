André Carrillo reveló que no le agradaba entrenar con Ricardo Gareca ante de disputar los partidos por Eliminatorias. La declaración generó polémica en redes sociales, ya que el extremo del Corinthians fue pieza clave en la época dorada de la selección peruana de fútbol. La 'Culebra' fue protagonista en 3 Clasificatorias, Mundial 2028, repechajes y el subcampeonato en la Copa América.

El delantero peruano rompió su silencio en el programa 'Denganche' y contó algunas anécdotas que pocos hinchas sabían respecto a la convivencia de la selección nacional en la era de Ricardo Gareca. Las risas no faltaron en la entrevista del popular programa digital.

¿Qué dijo André Carrillo sobre los entrenamientos con Ricardo Gareca?

Carrillo fue pieza fundamental por la banda para Ricardo Gareca, aunque pocos sabían que no le agradaban los entrenamientos de Perú. Sin embargo, no es un secreto que algunos futbolistas solamente quieran jugar y prefieran saltearse los partidos de práctica y el gimnasio.

"Sí, sí, —sobre si entendía las indicaciones de Ricardo Gareca— hoy por hoy lo entiendo. Yo era pesado, en realidad era insoportable por momentos. Por ejemplo, viene la pelota en pleno entrenamiento, le daba un remate y la tiraba a donde sea, para no entrenar".

¿Qué dijo Carrillo sobre la actual selección peruana de fútbol?

El experimentado extremo de 34 años reconoció que siempre es bonito jugar por Perú y extraña al equipo. "Hoy por hoy, cuando ahora no puedo ir a la selección, veo y todo el mundo sigue los partidos de selección, todo el mundo está pendiente, todo el mundo y eso es increíble... Es lindo, de verdad es lindo. Y aquí en Brasil veo jugadores que mueren por estar en la selección. Los brasileros acá dan la vida, su único sueño es ir a la selección", enfatizó Carrillo en el pequeño adelanto del programa 'Denganche'.

¿A qué hora juegan Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026?

El encuentro entre Perú y Uruguay se llevará a cabo hoy, jueves 4 de septiembre, a las 6:30 p.m. en Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, el partido iniciará a las 8:30 p.m. Por su parte, en Venezuela, Chile y Bolivia el inicio está programado para las 7:30 p.m., mientras que en México comenzará a las 5:30 p.m. En España, el duelo se podrá seguir a la 1:30 a.m. del viernes 5.



