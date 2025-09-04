HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira Sin guion con Rosa María Palacios
Mira Sin guion con Rosa María Palacios     Mira Sin guion con Rosa María Palacios     Mira Sin guion con Rosa María Palacios     
Deportes

André Carrillo confesó que hacía de todo para no entrenar con Ricardo Gareca en la selección peruana: "Yo era insoportable por momentos"

En el programa 'Denganche', Carrillo compartió anécdotas sobre su experiencia con la selección, señalando que prefería evitar los entrenamientos y que a veces era un jugador "pesado" en la interna.

André Carrillo y sus asombrosas confesiones sobre Ricardo Gareca. Foto: Lr/Denganche
André Carrillo y sus asombrosas confesiones sobre Ricardo Gareca. Foto: Lr/Denganche

André Carrillo reveló que no le agradaba entrenar con Ricardo Gareca ante de disputar los partidos por Eliminatorias. La declaración generó polémica en redes sociales, ya que el extremo del Corinthians fue pieza clave en la época dorada de la selección peruana de fútbol. La 'Culebra' fue protagonista en 3 Clasificatorias, Mundial 2028, repechajes y el subcampeonato en la Copa América.

El delantero peruano rompió su silencio en el programa 'Denganche' y contó algunas anécdotas que pocos hinchas sabían respecto a la convivencia de la selección nacional en la era de Ricardo Gareca. Las risas no faltaron en la entrevista del popular programa digital.

PUEDES VER: Periodista australiano lanza dura advertencia a Piero Quispe tras fichar por Sydney FC: "Ellos quieren un Alessandro Del Piero"

lr.pe

¿Qué dijo André Carrillo sobre los entrenamientos con Ricardo Gareca?

Carrillo fue pieza fundamental por la banda para Ricardo Gareca, aunque pocos sabían que no le agradaban los entrenamientos de Perú. Sin embargo, no es un secreto que algunos futbolistas solamente quieran jugar y prefieran saltearse los partidos de práctica y el gimnasio.

"Sí, sí, —sobre si entendía las indicaciones de Ricardo Gareca— hoy por hoy lo entiendo. Yo era pesado, en realidad era insoportable por momentos. Por ejemplo, viene la pelota en pleno entrenamiento, le daba un remate y la tiraba a donde sea, para no entrenar".

PUEDES VER: Alineaciones de Perú contra Uruguay por Eliminatorias 2026 con Erick Noriega para el decisivo partido por Eliminatorias 2026

lr.pe

¿Qué dijo Carrillo sobre la actual selección peruana de fútbol?

El experimentado extremo de 34 años reconoció que siempre es bonito jugar por Perú y extraña al equipo. "Hoy por hoy, cuando ahora no puedo ir a la selección, veo y todo el mundo sigue los partidos de selección, todo el mundo está pendiente, todo el mundo y eso es increíble... Es lindo, de verdad es lindo. Y aquí en Brasil veo jugadores que mueren por estar en la selección. Los brasileros acá dan la vida, su único sueño es ir a la selección", enfatizó Carrillo en el pequeño adelanto del programa 'Denganche'.

PUEDES VER: Rodrigo Bentancur recuerda victoria de Perú en Lima por Eliminatorias y advierte: "Siempre se ha sido durísimo"

lr.pe

¿A qué hora juegan Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026?

El encuentro entre Perú y Uruguay se llevará a cabo hoy, jueves 4 de septiembre, a las 6:30 p.m. en Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, el partido iniciará a las 8:30 p.m. Por su parte, en Venezuela, Chile y Bolivia el inicio está programado para las 7:30 p.m., mientras que en México comenzará a las 5:30 p.m. En España, el duelo se podrá seguir a la 1:30 a.m. del viernes 5.


Notas relacionadas
Perú vs Uruguay EN VIVO HOY por Eliminatorias 2026 vía América TV: hora, alineaciones y cómo ver la transmisión por TV y ONLINE

Perú vs Uruguay EN VIVO HOY por Eliminatorias 2026 vía América TV: hora, alineaciones y cómo ver la transmisión por TV y ONLINE

LEER MÁS
Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

LEER MÁS
Hora del partido Paraguay vs Ecuador EN VIVO por eliminatorias: pronóstico y canales de transmisión

Hora del partido Paraguay vs Ecuador EN VIVO por eliminatorias: pronóstico y canales de transmisión

LEER MÁS
Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

LEER MÁS
Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

LEER MÁS
Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú vs Uruguay EN VIVO HOY por Eliminatorias 2026 vía América TV: hora, alineaciones y cómo ver la transmisión por TV y ONLINE

Perú vs Uruguay EN VIVO HOY por Eliminatorias 2026 vía América TV: hora, alineaciones y cómo ver la transmisión por TV y ONLINE

LEER MÁS
Burnley saca cara por Oliver Sonne pese a que sería suplente en el Perú vs Uruguay: "Nuestro vinotinto peruano"

Burnley saca cara por Oliver Sonne pese a que sería suplente en el Perú vs Uruguay: "Nuestro vinotinto peruano"

LEER MÁS
"A veces somos acomplejados": Ernesto Arakaki sobre la ausencia de Felipe Chávez y otros 'europeos' en la selección peruana

"A veces somos acomplejados": Ernesto Arakaki sobre la ausencia de Felipe Chávez y otros 'europeos' en la selección peruana

LEER MÁS
Bulgaria - España EN VIVO HOY: VER minuto a minuto desde Sofía partido de eliminatorias vía Disney Plus

Bulgaria - España EN VIVO HOY: VER minuto a minuto desde Sofía partido de eliminatorias vía Disney Plus

LEER MÁS
Martín Liberman prevé ventaja de Alianza Lima sobre U. de Chile o Independiente tras fallo de Conmebol: "El equipo rival tiene..."

Martín Liberman prevé ventaja de Alianza Lima sobre U. de Chile o Independiente tras fallo de Conmebol: "El equipo rival tiene..."

LEER MÁS
Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por Telefe online: a qué hora y dónde ver el último partido de Messi por Eliminatorias

Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por Telefe online: a qué hora y dónde ver el último partido de Messi por Eliminatorias

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Deportes

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Argentina vs Venezuela: día, hora y canal de partido por Eliminatorias en el Monumental

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota