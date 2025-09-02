HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP
Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP     Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP     Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP     
'Narcoterroristas' mueren tras ataque de EE.UU. a barco
'Narcoterroristas' mueren tras ataque de EE.UU. a barco     'Narcoterroristas' mueren tras ataque de EE.UU. a barco     'Narcoterroristas' mueren tras ataque de EE.UU. a barco     
Deportes

Canal confirmado del Brasil ante Chile por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

A pesar de que ya está eliminada, la selección chilena visitará a Brasil en el Estadio Maracaná en busca de cerrar con honor su mala campaña en las Eliminatorias 2026.

Brasil y Chile se enfrentarán en el Estadio Maracaná. Foto: composición LR/difusión
Brasil y Chile se enfrentarán en el Estadio Maracaná. Foto: composición LR/difusión

El reinicio de las Eliminatorias 2026 está a la vuelta de la esquina. Varias selecciones buscan sellar su clasificación a la próxima Copa del Mundo, mientras que otras ya están fuera de carrera. Este es el caso de la selección chilena. Sin Ricardo Gareca, la Roja se medirá ante Brasil en el Estadio Maracaná por la fecha 17 del proceso clasificatorio. Su principal reto será concluir con honor una de sus campañas más lamentables en su historia.

La Canarinha, por su parte, ya está en la máxima fiesta del fútbol. A pesar de ello, Carlo Ancelotti pondrá toda su artillería para encontrar el mejor rendimiento de sus dirigidos de cara al próximo Mundial. El duelo entre Brasil y Chile podrás verlo por Chilevisión y Globo.

PUEDES VER: Paolo Guerrero fue contactado desde Brasil tras deslumbrante debut de Erick Noriega: La gente de Gremio está...

lr.pe

¿Dónde ver Brasil versus Chile?

Si quieres ver el Brasil contra Chile, puedes hacerlo a través de la señal Chilevisión en territorio chileno. Sintoniza los siguientes canales dependiendo de tu ubicación para seguir el partido desde distintas partes del continente.

  • Argentina: TyC Sports
  • Ecuador: El Canal del Fútbol
  • Perú: Movistar Deportes.
  • Chile: Chilevisión.
  • Brasil: Globo
  • Venezuela: Venevisión
  • Estados Unidos: fuboTV, Telemundo Deportes.

PUEDES VER: Regalan entradas para el Perú vs Uruguay por las Eliminatorias: la razón por la cual la AUF tomó drástica media

lr.pe

¿Cuándo juega Brasil - Chile?

El partido entre la Canarinha y la Roja se disputará este jueves 4 de setiembre, en el estadio Monumental de Buenos Aires, a partir de las 8.30 p. m. (hora chilena y brasileña).

Programación de la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Todos los partidos de la fecha 17 se jugarán el mismo día, jueves 4 de septiembre, y a la misma hora (6.30, según el horario peruano). La única excepción será el Brasil-Chile, que empezará una hora más tarde.

  • Paraguay vs Ecuador | Estadio Defensores del Chaco
  • Argentina vs Venezuela | Estadio Monumental de Buenos Aires
  • Uruguay vs Perú | Estadio Centenario de Montevideo
  • Colombia vs Bolivia | Estadio Metropolitano de Barranquilla
  • Brasil vs Chile | Estadio Maracaná.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

PuestoEquiposPJPGPEPPDFPuntos
1Argentina1611231935
2Ecuador16772825
3Brasil16745525
4Uruguay16664724
5Paraguay16664324
6Colombia16574422
7Venezuela16466-418
8Bolivia16529-1717
9Perú16268-1112
10Chile162410-1410
Notas relacionadas
Últimas noticias de Perú vs Uruguay: posible alineación de la selección peruana en las Eliminatorias 2026

Últimas noticias de Perú vs Uruguay: posible alineación de la selección peruana en las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Con Yoshimar Yotún y otras novedades: el posible equipo titular de Perú ante Uruguay por eliminatorias

Con Yoshimar Yotún y otras novedades: el posible equipo titular de Perú ante Uruguay por eliminatorias

LEER MÁS
Canal confirmado Perú ante Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal confirmado Perú ante Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

LEER MÁS
Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

LEER MÁS
¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Regalan entradas para el Perú vs Uruguay por las Eliminatorias: la razón por la cual la AUF tomó drástica media

Regalan entradas para el Perú vs Uruguay por las Eliminatorias: la razón por la cual la AUF tomó drástica media

LEER MÁS
DT de Venezuela busca estropear fiesta de Argentina y 'borrar' a Perú de las Eliminatorias: "Vengo a arruinar el Messipalooza"

DT de Venezuela busca estropear fiesta de Argentina y 'borrar' a Perú de las Eliminatorias: "Vengo a arruinar el Messipalooza"

LEER MÁS
Manchester United se olvida del 'Dibu' Martínez y ficha a portero 9 años más joven por 21 millones de euros

Manchester United se olvida del 'Dibu' Martínez y ficha a portero 9 años más joven por 21 millones de euros

LEER MÁS
Nuevo DT de Chile sigue línea de Ricardo Gareca y explica por qué 'borró' a los últimos históricos: "No son eternos"

Nuevo DT de Chile sigue línea de Ricardo Gareca y explica por qué 'borró' a los últimos históricos: "No son eternos"

LEER MÁS
Resultados del 5y6 de La Rinconada EN VIVO: horarios y retirados de las carreras de HOY, 21 de mayo

Resultados del 5y6 de La Rinconada EN VIVO: horarios y retirados de las carreras de HOY, 21 de mayo

LEER MÁS
Con Yoshimar Yotún y otras novedades: el posible equipo titular de Perú ante Uruguay por eliminatorias

Con Yoshimar Yotún y otras novedades: el posible equipo titular de Perú ante Uruguay por eliminatorias

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos confirma ataque a barco con drogas en el sur del Caribe que partió de Venezuela

Trujillo: pobladores de Salaverry llevan más de 10 años sin servicios básicos

Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y persisten demoras en la renovación de la flota

Deportes

Regalan entradas para el Perú vs Uruguay por las Eliminatorias: la razón por la cual la AUF tomó drástica media

Paolo Guerrero fue contactado desde Brasil tras deslumbrante debut de Erick Noriega: "La gente de Gremio está..."

¿Qúé resultados necesita Perú para lograr el milagro y clasificar al repechaje de las Eliminatorias 2026?

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Delia Espinoza denuncia constitucionalmente a Santiváñez por presuntas contrataciones irregulares cuando era ministro del Interior

Harvey Colchado asegura que desde la Digimin se hace reglaje a periodistas: "Se viene malutilizando la inteligencia"

Rosa María Palacios sobre trenes de Rafael López Aliaga: "Él quiere publicidad para su campaña"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota