Canal confirmado del Brasil ante Chile por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

El reinicio de las Eliminatorias 2026 está a la vuelta de la esquina. Varias selecciones buscan sellar su clasificación a la próxima Copa del Mundo, mientras que otras ya están fuera de carrera. Este es el caso de la selección chilena. Sin Ricardo Gareca, la Roja se medirá ante Brasil en el Estadio Maracaná por la fecha 17 del proceso clasificatorio. Su principal reto será concluir con honor una de sus campañas más lamentables en su historia.

La Canarinha, por su parte, ya está en la máxima fiesta del fútbol. A pesar de ello, Carlo Ancelotti pondrá toda su artillería para encontrar el mejor rendimiento de sus dirigidos de cara al próximo Mundial. El duelo entre Brasil y Chile podrás verlo por Chilevisión y Globo.

¿Dónde ver Brasil versus Chile?

Si quieres ver el Brasil contra Chile, puedes hacerlo a través de la señal Chilevisión en territorio chileno. Sintoniza los siguientes canales dependiendo de tu ubicación para seguir el partido desde distintas partes del continente.

Argentina: TyC Sports

Ecuador: El Canal del Fútbol

Perú: Movistar Deportes.

Chile: Chilevisión.

Brasil: Globo

Venezuela: Venevisión

Estados Unidos: fuboTV, Telemundo Deportes.

¿Cuándo juega Brasil - Chile?

El partido entre la Canarinha y la Roja se disputará este jueves 4 de setiembre, en el estadio Monumental de Buenos Aires, a partir de las 8.30 p. m. (hora chilena y brasileña).

Programación de la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Todos los partidos de la fecha 17 se jugarán el mismo día, jueves 4 de septiembre, y a la misma hora (6.30, según el horario peruano). La única excepción será el Brasil-Chile, que empezará una hora más tarde.

Paraguay vs Ecuador | Estadio Defensores del Chaco

| Estadio Defensores del Chaco Argentina vs Venezuela | Estadio Monumental de Buenos Aires

| Estadio Monumental de Buenos Aires Uruguay vs Perú | Estadio Centenario de Montevideo

| Estadio Centenario de Montevideo Colombia vs Bolivia | Estadio Metropolitano de Barranquilla

| Estadio Metropolitano de Barranquilla Brasil vs Chile | Estadio Maracaná.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026