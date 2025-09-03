Reimond Manco, fiel a su estilo, lanzó un potente 'gancho' a André Carrillo previo al crucial partido ante Uruguay por Eliminatorias 2026. El exfutbolista sorprendió a todos al compararse con el experimentado extremo del Corinthians. El volante ofensivo, en su mejor momento, se ganó el cariño de los hinchas por su velocidad por la banda y asombrosos regates e incluso anotó un golazo en el Mundial 2018.

Sin embargo, el 'Rei', en su intervención en el programa ‘Habla Chino’, analizó la carrera de diversos jugadores peruanos. Lo más llamativo fue cuando habló de la polémica rivalidad con Christian Cueva y Jefferson Farfán. Asimismo, se comparó directamente con André Carrillo.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre André Carrillo previo al crucial partido en Eliminatorias?

El actual comentarista deportivo dividió su respuesta en dos etapas. “Hasta los 23 años fui mejor, pero después Carrillo me pasó de largo”, reconoció el exfutbolista en el programa 'Habla Chino'. La 'Culebra' era más desequilibrante que Manco, pero el 'Rei' lo compensaba con su creatividad en la zona medular. La comparación no terminó ahí, ya que también habló sobre Jefferson Farfán.

Manco admitió que Jefferson Farfán, Paolo Guerrero y Claudio Pizarro están en otro nivel. "Compararlo con cualquiera es una falta de respeto", destacando así la grandeza de la ‘Foquita’ en el 'Top 3' historia del deporte nacional.

¿A qué hora juegan Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026?

El encuentro entre Perú y Uruguay se llevará a cabo el jueves 4 de septiembre a las 6:30 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, el partido iniciará a las 8:30 p.m. Por su parte, en Venezuela, Chile y Bolivia el inicio está programado para las 7:30 p.m., mientras que en México comenzará a las 5:30 p.m. En España, el duelo se podrá seguir a la 1:30 a.m. del viernes 5.



