Rodrigo Bentancur encendió la previa del Perú contra Uruguay por las Eliminatorias rumbo al Mundial. El volante de 28 años respeta a Perú y sabe que será una 'final', en el Centenario de Montevideo, para clasificar al histórico evento en Norteamérica. La figura del Tottenham llega fino al crucial duelo, pero aseguró que se viene un partido muy complicado en el medio campo como en el partido de ida.

El excampeón de América parte como amplio favorito por el historial entre ambos, pero el 'Loco' Bielsa y Uruguay saldrán con toda la presión desde el primer minuto. Además, Perú derrotó a los 'charrúas' en el Estadio Nacional.

¿Qué dijo Bentancur sobre la selección peruana previo al crucial partido?

El volante uruguayo reconoció al exigente partido que se viene para Perú. “Es un partido importantísimo, sabiendo que si las cosas salen bien ya se puede tener la clasificación al Mundial, pero lo encaramos con la misma seriedad de siempre y buscaremos los tres puntos desde el inicio", reveló Rodrigo Bentancur.

Asimismo, habló del equipo peruano. "Perú siempre ha sido durísimo. Es más, el partido lo perdimos 1 a 0 y siempre tienen una selección de muy buen pie y juegan muy bien. Como con nosotros que queremos dar lo mejor cada vez que venimos a la selección, lo mismo pasa con todos los jugadores que van a representar a su selección, así que Perú querrá ser protagonista y ganar los tres puntos”, enfatizó el futbolista uruguayo.

¿A qué hora juegan Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026?

El encuentro entre Perú y Uruguay se llevará a cabo el jueves 4 de septiembre a las 6:30 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, el partido iniciará a las 8:30 p.m. Por su parte, en Venezuela, Chile y Bolivia el inicio está programado para las 7:30 p.m., mientras que en México comenzará a las 5:30 p.m. En España, el duelo se podrá seguir a la 1:30 a.m. del viernes 5

¿Dónde ver Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026?

En territorio peruano, el Perú vs Uruguay se podrá ver a través de América TV y ATV, en señal abierta, y por medio de Movistar Deportes, por cable. Además, de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV APP.

.

