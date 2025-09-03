Partidos de HOY, jueves 4 de septiembre de 2025: horario y canales para ver EN VIVO las Eliminatorias Sudamericanas 2026
Conoce AQUÍ la programación, horarios, canales de TV y resultados de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, los partidos de clasificación de UEFA y la clasificación de Concacaf.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? | HOY, jueves 4 de septiembre, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Eliminatorias 2026) y el resto del mundo (Clasificación de UEFA y Clasificación de Concacaf) por las señales de canales como ESPN, Movistar Deportes o desde servicios de streaming (Disney Plus, Movistar TV App) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
Casi todos los partidos de las clasificatorias sudamericanas se jugarán desde de las 6.30 p. m. (hora local), excepto el Brasil vs Chile, que va una hora después. En Europa, el encuentro más importante será el España vs Bulgaria.
Partidos de hoy, Mundial de Clubes 2025
- Uruguay vs Perú
- Hora: 6.30 p. m. (hora peruana)
- Canal: América TV, ATV, Movistar Deportes, DSports, Canal 5, DGO, AUF TV y Antel TV
- Paraguay vs Ecuador
- Hora: 6.30 p. m. (hora peruana)
- Canal: Movistar Eventos 2, El Canal del Fútbol, DSports y GEN
- Argentina vs Venezuela
- Hora: 6.30 p. m. (hora peruana)
- Canal: GOLPERU, Venevisión, TyC Sports y Telefe
- Colombia vs Bolivia
- Hora: 6.30 p. m. (hora peruana)
- Canal:
- Brasil vs Chile
- Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)
- Canal: Latina, SporTV, Globo, Chilevisión y el canal de YouTube de Movistar Deportes.
Partidos de hoy, Clasificación de UEFA
- España vs Bulgaria
- Hora: 1.45 p. m. (hora peruana)
- Canal: Disney Plus
- Eslovaquia vs Alemania
- Hora: 1.45 p. m. (hora peruana)
- Canal: fuboTV, ViX y Fox Soccer Plus
- Liechtenstein vs Bélgica
- Hora: 1.45 p. m. (hora peruana)
- Canal: Disney+ Premium
- Kazajistán vs Gales
- Hora: 9.00 a. m. (hora peruana)
- Canal: Disney+ Premium y ESPN 3
- Lituania vs Malta
- Hora: 11.00 a. m. (hora peruana)
- Canal: Disney+ Premium
- Georgia vs Turquía
- Hora: 11.00 a. m. (hora peruana)
- Canal: Disney+ Premium
- Países Bajos vs Polonia
- Hora: 1.45 p. m. (hora peruana)
- Canal: SKY Sports
- Luxemburgo vs Irlanda del Norte
- Hora: 1.45 p. m. (hora peruana)
- Canal: Disney+ Premium.
Partidos de hoy, clasificación de Concacaf
- Surinam vs Panamá
- Hora: 4.30 p. m. (hora peruana)
- Canal: FOX Deportes, CBSSN, Fubo Sports
- Guatemala vs El Salvador
- Hora: 9.00 p. m. (hora peruana)
- Canal: Tigo Sports y Canal 4 TCS.